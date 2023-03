Moto Edge 40: specifiche e prezzo del flagship economico

Finora si è parlato unicamente di Moto Edge 40 Pro, il top di gamma che sarà la versione Global del cinese Moto X40, ma ad accompagnarlo ci sarà anche il più economico Moto Edge 40. Lo smartphone avrà certificazione IP68 e sarà disponibile nelle quattro colorazioni Eclipse Black, Nebula Green, Lunar Blue e Viva Magenta, con le due tinte nera e verde che saranno contraddistinte da una texture in simil-pelle.

Trapelano immagini e scheda tecnica del nuovo Moto Edge 40

Le specifiche comprendono un display curvo pOLED da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e sensore ID integrato, un inedito chipset MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d'archiviazione, batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida 68W e wireless a 15W, software Android 13, speaker stereo Dolby Atmos, Wi-Fi 6, doppia fotocamera da 50+13 MP con OIS e ultra-grandangolo e una selfie camera da 32 MP. Una configurazione che dovrebbe debuttare in Europa al prezzo di listino di 599€ per la variante base da 8/128 GB, diverse centinaia di euro in meno rispetto alla variante Pro.

