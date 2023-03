Spunta blu a pagamento di Facebook e Instagram negli Stati Uniti: a breve anche in Europa?

Ricordate quando, non molto tempo fa, Alessandro Paluzzi (sviluppatore noto e super apprezzato per l'aver più volte individuato in anticipo funzionalità di alcune applicazioni poi rilasciate in modo ufficiale) ci ha segnalato che Instagram stesse lavorando ad un programma di verifica a pagamento? Quello che fino a qualche istante fa si limitava allo status di rumor, trova in queste ore concretizzazione in un piano annunciato direttamente dal gruppo di Mark Zuckerberg. Ebbene sì, anche su Instagram e Facebook sta per arrivare il badge blu… a pagamento.

Aggiornamento 18/03: in queste ore la spunta blu a pagamento per Facebook e Instagram è arrivata negli Stati Uniti. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Cos'è e come funziona Meta Verified, il programma di verifica a pagamento per Facebook e Instagram

Se ricordate, a inizio mese Alessandro Paluzzi ha comunicato di essere riuscito ad individuare una stringa del codice di Instagram che sembrava rimandare ad una nuova funzionalità che permetterebbe di acquistare un badge di verifica (se non lo ricordate, non temete: potete recuperare la notizia in qualsiasi momento). A quanto pare, Meta ha lavorato davvero ad un programma di verifica a pagamento e lo ha annunciato in diretta appena qualche ora fa.

Il programma in questione prende il nome di Meta Verified, verrà testato in Australia e Nuova Zelanda prima di essere esteso ad altri mercati e avrà un costo di $ 12 al mese sul Web, laddove non vengono applicano le commissioni degli store iOS e Android. Chi deciderà di abbonarsi tramite app, invece, dovrà sostenere una spesa mensile di $ 15. L'aspetto positivo è che, chi sceglierà di abbonarsi, coprirà con una sola quota entrambi i profili Facebook e Instagram.

Così come annunciato da Mark Zuckerberg, Meta Verified offrirà agli utenti il badge blu di verifica, una protezione aggiuntiva dalla rappresentazione e l'accesso diretto all'assistenza clienti, all'interno di un programma pensato per fornire un aumento dell'autenticità e della sicurezza dei servizi Meta. L'abbonamento sarà disponibile solo per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni e verrà richiesto un documento di identità ufficiale, come passaporto o patenti di guida, per dimostrare che l'utente richiedente è anzitutto una persona reale, e che la sua identità corrisponda al nome del profilo e alla foto sul proprio account Facebook o Instagram.

Aggiornamento 18/03: ufficiale l'arrivo negli Stati Uniti

In queste ore Meta ha lanciato il programma Verified a pagamento anche negli Stati Uniti: gli utenti americani di Facebook e Instagram possono ottenere la famosa spunta blu a pagamento per 11.99 dollari al mese (14.99 se acquistata tramite le applicazioni mobile). La verifica dell'identità a pagamento permette di proteggersi dagli account fake che potrebbero impersonare altre persone sui noti social network di Meta.

Visto la rapidità con cui il nuovo servizio è stato abilitato anche negli Stati Uniti, è possibile che manchino pochi giorni (forse settimane) all'approdo di Meta Verified anche in Europa. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tempestivamente tutte le novità.

