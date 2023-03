L’Italia vuole bloccare ChatGPT: per il Garante è illegale

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia da parte delle autorità nostrane del blocco di ChatGPT in Italia. Tranquilli, per il momento il chatbot di OpenAI funziona ancora, ma sarebbe solo questione di giorni prima che venga definitivamente bloccato a causa della presunta violazione della privacy. Ad affermarlo è proprio il Garante della protezione dei dati personali, con un comunicato in cui spiega il perché di tale decisione.

ChatGPT viola la legge: il Garante italiano dispone il blocco del chatbot di OpenAI

Stando al Garante italiano, ChatGPT avrebbe messo in atto una raccolta illecita dei dati personali ai danni della popolazione, oltre a lamentare l'assenza di sistemi per la tutela dei minori come la verifica dell'età; nonostante il servizio sia per gli over 13, non c'è nessuno strumento che verifichi effettivamente l'età dell'utente. A partire dal 30 marzo, quindi, il Garante ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento dei dati raccolti in Italia da parte di OpenAI; come alcuni ricorderanno, pochi giorni fa la piattaforma aveva ammesso che un bug aveva messo a rischio i dati degli utenti, in particolare quelli relativi ai metodi di pagamento. Probabilmente è stato quello il caso che ha portato il Garante a sollevare i suoi dubbi: secondo l'ente, manca un informativa sul trattamento dei dati e c'è la necessità di capire meglio la gestione dei dati raccolti per addestrare piattaforme come ChatGPT. Qualora OpenAI non intraprendesse le misure richieste, il Garante minaccia sanzioni pari a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo

