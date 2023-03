iOS 16.4: lo sviluppo prosegue con la Beta 4 per iPhone e iPad

Apple negli ultimi giorni ha pubblicato una nuova beta per iOS 16.4, il nuovo aggiornamento che introdurrà diverse novità su iPhone e iPad. Con questa nuova beta 4 vengono risolti diversi problemi riscontrati in precedenza dai tester, rafforzando le nuove funzioni che andranno a caratterizzano questo nuovo aggiornamento.

iOS 16.4 Beta 4: disponibile per sviluppatori e pubblico su iPhone e iPad

La beta 4 di iOS 16.4, con il numero di build 20E5239b, è disponibile per gli sviluppatori di app per l'ecosistema Apple e per tutti gli iscritti al programma pubblico Apple Beta Software Program, che permette a qualsiasi utente di testare in anteprima le novità del sistema operativo per smartphone e tablet.

In questa beta le principali novità riguardano principalmente la risoluzione di piccoli problemi riscontrati in precedenza dagli sviluppatori: infatti, le versione beta lanciate anche nel programma pubblico spesso sono molto più stabili rispetto a quello destinate unicamente agli ambienti di sviluppo.

Dopo il lancio di iOS 16.2 e 16.3, Apple si prepara ad introdurre in iOS 16.4 diverse novità come la possibilità di ricevere notifiche push direttamente dai siti web tramite Safari, un po' come avviene anche con la navigazione su desktop. Grazie a questo nuovo aggiornamento, inoltre, saranno introdotte ben 31 nuove emoji, mentre l'app Podcast si arricchirà di nuove funzioni per facilitare l'ascolto e la fruizione di nuovi contenuti.

Si tratta ovviamente di un minor-update, dato che Apple sembra essere già al lavoro su iOS 17 che verrà probabilmente presentato in occasione del WWDC 23, palcoscenico che dovrebbe ospitare per la prima volta anche uno dei nuovi prodotti di Apple più attesi: il visore per la realtà mista Reality Pro.

