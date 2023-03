Infinix GT 10 Pro sarà sorprendente: 200 MP e 260W!

Nella corsa allo sviluppo della ricarica rapida su smartphone, il nuovo record non è stato settato né da Xiaomi né da OPPO bensì da Infinix, che con Infinix GT 10 Pro vuole stupire tutti a 260W. C'è chi potrebbe obiettare che il record sia già stato infranto da Xiaomi, che ha dimostrato di saper raggiungere gli incredibili 300W che vedete in azione in questo video, ma lo smartphone di Infinix potrebbe essere il primo prodotto commerciale con una potenza tale.

Infinix prepara il suo primo top di gamma dotato di ricarica ultra-rapida a 260W

Questa tecnologia si chiama All-Round FastCharge, e Infinix afferma che può arrivare fino a 260W e caricare completamente una batteria da 4.400 mAh in soli 8 minuti; e c'è anche la versione wireless, che con una potenza massima di 110W può fare altrettanto in soli 16 minuti. Per ora sono solo parole, ma con Infinix GT 10 Pro si dovrebbe passare ai fatti. Di esso se ne parla come di uno smartphone dotato di schermo AMOLED da 6,8″ con refresh rate a 120 Hz, basato su MediaTek Dimensity 9000 con 12/256 GB di memoria e alimentato da una 5.000 mAh. Un altro elemento di fregio sarebbe il comparto fotografico dotato di sensore da 200 MP con OIS, forse lo stesso ISOCELL HPX di Redmi Note 12 Pro+. Non c'è ancora una data ufficiale, ma la presentazione è prevista per il 2023.

