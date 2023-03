Huawei denuncia Xiaomi: ha usato le sue tecnologie in maniera illecita

Si vociferava che al MWC 2023 potesse esserci la serie P60, e invece Huawei torna a far parlare di sé in ambito legale, questa volta contro Xiaomi. Sin da quando esiste, Huawei ha accumulato un quantitativo mostruoso di brevetti di ogni tipo, principalmente in ambito telecomunicazioni data la sua posizione di leadership (almeno fino al periodo pre-ban). Avere così tanti brevetti significa spesso anche dover ricorrere ai tribunali per far valere i propri diritti sull'utilizzo illecito da parte di altre compagnie, come in questo caso.

Si apre la diatriba legale fra Huawei e Xiaomi per l'utilizzo illecite di alcune tecnologie

Huawei si è rivolta presso il CNIPA, l'ente cinese per la salvaguardia della proprietà intellettuale, accusando Xiaomi di aver violato alcuni dei suoi brevetti. Nello specifico, questi riguarderebbe varie tecnologie, fra cui metodi di sblocco dello smartphone, modalità panoramiche per la fotocamera e altro legato alle connettività 4G. L'accusa è stata accettata dal tribunale, e Xiaomi ha dichiarato di essere in fase di trattativa con Huawei per trovare un punto d'incontro fra le parti.

Più volte il CEO Richard Yu ha dichiarato che Huawei viene continuamente copiata dalle altre aziende, sia che si parli di design che di feature, arrivando persino a rubare brevetti per poi ridepositarli a loro nome. Ma in passato è capitato più volte che fosse invece Huawei la parte accusata, come nei famigerati casi di Cisco, T-Mobile e Motorola, oppure quelli di Fujitsu, Akhan Semiconductor, Imaginew, CNEX Labs e Sony.

