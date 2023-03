Huawei P60 e P60 Pro: i nuovi poster svelano completamente design e fotocamera

Dopo la pausa nel 2022, questo sarà l'anno di debutto per Huawei P60 e P60 Pro. Non è ufficialmente dato sapere perché la serie top di Huawei non sia stata rinnovata lo scorso anno, ma tutto sembra puntare in direzione del ban americano, le cui conseguenze stanno limitando la produzione della compagnia cinese. Il 2022 è stato l'anno della serie Mate con i nuovi Mate 50 e 50 Pro, dopo che anch'essa era andata in pausa nel 2021, ma le indiscrezioni vedrebbero un ritorno alla normalità durante quest'anno.

Aggiornamento 18/03: in queste ore sono trapelate in rete nuove immagini della serie P60 di Huawei, svelando completamente il design e il blocco fotocamera. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Huawei P60 e P60: tutto quello che sappiamo

Design e display

Finora le immagini circolate in rete ci rivelano una coppia, Huawei P60 e P60 Pro, composta da linee estetiche diverse da P50. Il modulo fotografico sarebbe composto da una sezione verticale con tre sensori, con quello centrale ben evidente rispetto agli altri due.

Il tutto sarebbe disponibile in varie colorazioni e con certificazione IP68, per uno schermo che su Huawei P60 Pro sarebbe un pannello BOE da 6,6″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz e vetro protettivo Kunlun.

Il primo render di Huawei P60 Pro, trapelato in rete in nelle ultime ore, inoltre ci offre uno sguardo più concreto al blocco fotocamera rettangolare con sensore tondo centrale e con il brand XMAGE. Possiamo osservare anche come i bordi dello schermo siano curvi con punch-hole centrale per la fotocamera.

Un nuovo leak di alcuni poster pubblicitari, inoltre, ha svelato completamente quello che sarà il design della nuova serie P60 di Huawei, incluso il particolare blocco fotocamera che andrà a caratterizzare la produzione di questi smartphone. Il design è in linea con in precedenti leak, ma adesso non ci sono più dubbi su quelle che saranno le fattezze di Huawei P60 e P60 Pro.

Caratteristiche e specifiche

Le limitazioni del ban americano faranno sì che ancora una volta Huawei P60 e P60 Pro siano privi di connettività 5G, nonostante l'utilizzo dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Non il chip più moderno ma comunque un passo avanti rispetto all'888, a 4 nm TSMC con CPU octa-core Kryo fino a 3,2 GHz e GPU Adreno 730. All'interno di P60 Pro ci sarebbe una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 100W e wireless a 50W. Se così fosse, sarebbe un salto in avanti notevole rispetto alla 4.360 mAh di P50 Pro. Seppure non ci sarà nessun modem 5G, dovremmo ritrovare il supporto alla comunicazione satellitare.

Fotocamera

Chiaramente molta dell'attenzione che gravita attorno alla serie P60 è relativa al comparto fotografico XMAGE. Su Huawei P60 si vocifera la presenza di una tripla fotocamera da 50+50+16 MP composta dal sensore principale Sony IMX789, ultra-grandangolare Sony IMX858 e un teleobiettivo Sony IMX351. Sul modello Pro ci sarebbe una più evoluta 50+50+64 MP con inedito sensore principale Sony IMX888, ultra-grandangolare Sony IMX858 e teleobiettivo 3.5x OmniVision OV64B. La selfie camera sarebbe poi da 32 MP. Pur non adottando i più evoluti sensori da 1″, la serie P60 vanterebbe un meccanismo di apertura variabile.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data di presentazione, ma il lancio di Huawei P60 e P60 Pro è previsto nel corso della prima metà del 2023, a un prezzo non ancora rivelato. Il lancio sembrerebbe essere davvero imminente, con tanto di prima foto reale del modello Pro emersa in rete.

