“Hey Google, addio!”, Assistant sarà chiuso in favore di Bard?

In Google c'è grande fermento: Bard non riesce ancora a competere con ChatGPT e l'azienda statunitense sta perdendo punti (seppur pochi) nei confronti di Bing. Per correre ai ripari Google starebbe chiedendo ai team di sviluppo degli altri prodotti di aiutare nell'addestramento di Bard, con conseguente messa a rischio degli altri servizi, tra cui anche Assistant.

Assistant potrebbe essere il prossimo prodotto a finire nel cimitero di Google

L'amato “Hey Google“, quindi, potrebbe finire nello speciale cimitero dei servizi dismessi da Big G: l'assistente vocale infatti non genererebbe profitto e sarebbe il principale indiziato per una eventuale riorganizzazione del team di sviluppo. A riportare la notizia è Jennifer Elias della CNBC, che conferma che la squadra dietro l'iconico comando vocale potrebbe essere riassegnata a Bard.

La notizia di una maggior attenzione verso l'intelligenza artificiale era arrivata anche nei giorni scorsi, con il rumor che vedeva Google intenzionata a chiedere assistenza al team di DeepMind, uno dei team di sviluppo controllato da Alphabet.

Per Assistant, tuttavia, non sarebbe una vera e propria morte, ma più una trasformazione: la fusione con Google Bard porterebbe probabilmente grandi benefici ad un assistente vocale a cui molto spesso viene preferito il rivale Alexa di Amazon. Sarà quindi interessante capire se Google annuncerà questi fatidici cambiamenti in occasione del Google I/O di maggio.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il