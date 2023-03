Face ID e pagamenti con impronta: l’auto diventa come uno smartphone

Ci siamo ormai lasciati alle spalle il MWC 2023 di Barcellona, e alla fiera catalana abbiamo avuto un assaggio di come l'evoluzione tecnologica sta rendendo le automobili sempre più simili agli smartphone. Auto elettriche come quelle targate Tesla in occidente e BYD, NIO e Xpeng in Cina hanno plasmato l'industria automobilistica introducendo tecnologie viste in altri settori, fra ampi schermi e software che permettono di usare le app che siamo abituati a usare su smartphone e PC.

Le nuove tecnologie avvicinano sempre di più il mondo degli smartphone a quello delle automobili

Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro? Ce lo dice Mercedes Pay+, nuovo elemento del sistema di infotainment MBUX della casa automobilistica; creato in partnership con VISA, permette di effettuare pagamenti tramite impronta digitale, utilizzabile anche per sbloccare determinate funzioni del veicolo e in futuro anche per pagare dal benzinaio. E non bisognerà attendere molto per poter testare questa novità, che da marzo è già disponibile in Germania (su alcuni modelli selezionati) per poi essere esteso agli altri paesi durante il 2023.

Continental si è spinta oltre, e in collaborazione con trinamiX ha mostrato alla fiera catalana il primo sistema con Face ID su auto. Al posto di usare la classica chiave, è così possibile accendere e far partire l'automobile effettuando la scansione tridimensionale del volto in stile iPhone. L'utilità della fotocamera è molteplice, e può essere usata anch'essa per i pagamenti ma anche per monitorare l'attenzione del conducente, e immaginiamo poter intervenire qualora rilevasse che si sta distraendo alla guida o peggio ancora si sta addormentando, in un futuro in cui la guida autonoma si espanderà solo con sistemi di sicurezza adeguati. Ricordiamo che trinamiX si è contraddistinta al MWC 2023 per aver anche mostrato al pubblico il primo Face ID sotto al display.

