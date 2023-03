Dimensity 9200+ sta per arrivare: sarà il chipset MediaTek più potente

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di vedere una nuova versione del chipset flagship di MediaTek. Le ultime informazioni riportate da un noto insider, infatti, suggeriscono che l'arrivo del nuovo Dimensity 9200+ potrebbe essere imminente.

Il lancio del nuovo MediaTek Dimensity 9200+ potrebbe essere imminente

Digital Chat Station, noto insider in attività su Weibo, ha condiviso alcune nuove informazioni sui prossimi prodotti in arrivo e relativo equipaggiamento in termini di chipset, lanciando un'indiscrezione non da poco sul futuro di MediaTek. OnePlus Ace 2V e Oppo Pad 2 saranno gli ultimi dispositivi con Dimensity 9000, ai quali seguiranno degli inediti smartphone con il nuovo Dimensity 9200+.

L'attuale Dimensity 9200 è dotato di un CPU octa-core con una configurazione che vede protagonista il core Cortex-X2 da 3.0 GHz affiancato da tre core A710 da 2.85 GHz e quattro core A510 da 1.8 GHz, sfruttando inoltre la potenza della GPU Immortals-G715. Dalla nuova versione Plus, quindi, è lecito aspettarsi quanto meno frequenze più alte per prestazioni migliori.

I dettagli sul nuovo chipset, tuttavia, scarseggiano al momento: bisognerà con tutta probabilità attendere ancora qualche mese prima che la compagnia cinese sveli le novità che si celano dietro quello che si preannuncia essere il nuovo chip flagship di Mediatek.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il