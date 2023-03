Samsung Galaxy S23 scende di prezzo: 100€ di sconto su tutte le colorazioni

Gli ultimi top di gamma di Samsung arrivano come un upgrade della generazione precedente. Il colosso tech ha preso tutto il buono dei modelli passati ed è andata a migliorare vari aspetti e il risultato è un trittico di smartphone di alto livello. Samsung Galaxy S23 5G è il più accessibile della serie ma cela parecchie carte da giocare: scopri come risparmiare sull'acquisto del nuovo arrivato, in offerta lampo o con codice sconto!

Samsung Galaxy S23 disponibile in sconto: il miglior prezzo del momento è su eBay

Il modello base della gamma S23 è un flagship di tutto rispetto, elegantissimo e dotato di una scheda tecnica al top. Parliamo di un terminale equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6.1″ a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 e dotato di un corpo leggero e sottile, con impermeabilità IP68. Il cuore di Samsung Galaxy S23 è lo Snapdragon 8 Gen 2, o meglio una versione personalizzata apposta per la serie.

Non manca il supporto alla ricarica wireless mentre il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP con OIS. Bello, potente e in grado di regalare non poche soddisfazioni!

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S23 5G arriva da eBay, grazie ad un'offerta lampo davvero niente male. Il prezzo scende di 100€ per tutte le colorazioni, è presente la spedizione gratis dall'Italia ed si tratta di un venditore con affidabilità top.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay!

Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il