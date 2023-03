Roborock S8 arriva in Italia, subito in sconto: il nuovo campione delle pulizie!

Dopo il lancio al CES 2023, il nuovo robot aspirapolvere del brand cinese arriva finalmente in Italia. Roborock S8 è un “piccolo” concentrato di tecnologia, un alleato perfetto per le pulizie di primavera, e debutta subito in offerta lancio: un'occasione imperdibile per tutti!

Roborock S8 disponibile in Italia: il robot aspirapolvere è in offerta lancio su Geekbuying

Il precedente S7 ci ha regalato delle belle soddisfazioni, ma sembra che il suo successore non sarà da meno. Il nuovo Roborock S8 arriva con un design collaudato ma all'interno cela tante novità tech. Il robot aspirapolvere è dotato di un sistema di aspirazione HyperForce migliorato, con una capacità di 6000 PA, per rimuovere anche le particelle di sporco più piccole. Il sistema di lavaggio VibraRise utilizza la vibrazione sonica per pulire i pavimenti a fondo mentre la spazzola DuoRoller rimuove lo sporco con precisione e senza grovigli.

Arrivano migliorie anche per la tecnologia PreciSense LiDAR, per il rilevamento degli ostacoli 3D e per la mappatura tridimensionale, ora ancora più precisi. Il dispositivo ospita un contenitore per lo sporco da 400 ml ed un serbatoio per l'acqua da 300 ml. La batteria è un'unità da 5.200 mAh, in grado di offrire fino a 180 minuti di autonomia.

Il nuovo robot aspirapolvere Roborock S8 arriva in Italia ed è disponibile all'acquisto grazie allo store Geekbuying: il dispositivo arriva in offerta lampo a 549€, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Inoltre i primi 100 ordini riceveranno in regalo il kit di accessori 5 in 1.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il