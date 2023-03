Al via le pulizie di primavera con il nuovo robot Proscenic V10: spazza e lava!

Infine il 20 marzo è arrivato e la primavera è giunta: la stagione del rinnovo, dei cambiamenti e della rinascita è qui e come di consueto è tempo di dedicarsi alle celebri pulizie. Quale modo migliore se non quello di affidarsi ad un pratico alleato? Proscenic Floobot V10 è il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti del brand, subito in offerta con codice sconto!

Codice sconto Proscenic Floobot V10: il nuovo robot aspirapolvere debutta in offerta

Proscenic Floobot V10 è un robot aspirapolvere dal design minimale ed una potenza di aspirazione di 3.000 PA: si tratta di un modello in grado di pulire in profondità anche grazie al mop integrato con sistema di lavaggio con vibrazione ad alta frequenza (fino a 3000 volte al minuto).

Il robottino è dotato di tecnologia laser PathPro per la navigazione, la mappatura degli ambienti ed il rilevamento degli ostacoli. Inoltre il riconoscimento intelligente dei tappeti consente di aumentare automaticamente la potenza. I controlli avvengono comodamente tramite l'app e sono presenti anche i comandi vocali (funziona con Alexa e Google Assistant).

L'autonomia è affidata ad una batteria da 2.600 mAh in grado di offrire un'autonomia fino a 120 minuti circa. Per concludere la nostra panoramica, segnaliamo la presenza di un contenitore per la polvere da 240 ml e di un serbatoio per l'acqua da 250 ml.

Il nuovo robot aspirapolvere Proscenic Floobot V10 sarà il vostro alleato per le pulizie di primavera e debutta su Geekbuying con codice sconto e spedizione dall'Europa gratis. Una soluzione perfetta per chi cerca un robottino potente, con mop integrato ed un prezzo sui 200€.

⭐️ Scopri il