Roborock S7 Pro Ultra: il robot premium torna in sconto con accessori in regalo

I robot aspirapolvere, almeno nella forma, sono tutti un po' simili ma spesso sono le caratteristiche a fare la differenza. Nel caso di Roborock S7 Pro Ultra, uno degli ultimi campioni del brand in fatto di pulizia, questo è racchiuso non solo nella sua stazione di raccolta, ma anche nel prezzo: si tratta di una soluzione premium con un kit di accessori in regalo e dock di svuotamento inclusa, in offerta con codice sconto su Geekbuying, ovviamente con l'immancabile spedizione dall'Europa.

Codice sconto Roborock S7 Pro Ultra: come risparmiare sul robot aspirapolvere premium con dock di svuotamento

Se guardiamo alla struttura dell'S7 Pro Ultra, non varia molto dal resto della serie S7, ma a cambiare sono le sue caratteristiche peculiari, che lo rendono uno dei prodotti vacuum più completi sul mercato. Infatti, aldilà della batteria da 5.200 mAh, che permette un'autonomia fino a 180 minuti, ma anche della potenza di aspirazione da 5.100 Pa, sono le sue proprietà di auto-pulizia, lavaggio e svuotamento a fare la differenza.

Si parte da una funzione di lavapavimenti con serbatoio d'acqua da 200 ml, che si può riempire in automatico tramite la base di raccolta e svuotamento. E proprio in merito alla polvere, abbiamo un contenitore da 400 ml, che si svuota da solo una volta pieno e che potete tenere intatto fino a 7 settimane e poi sostituire il sacchetto della stazione.

Inoltre, si auto-pulisce, sia relativamente alle spazzole per la polvere, sia per il panno per lavare il pavimento. Infine, non manca la possibilità di mappare e monitorare la pulizia tramite l'ottima applicazione dedicata.

Il robottino premium Roborock S7 Pro Ultra è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying (ad un prezzo ghiotto, con accessori in regalo); inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa. Per ottenere il prezzo indicato è necessario pagare con PayPal (in questo modo si beneficerà di uno sconto aggiuntivo e la cifra scenderà a 834.9€).

