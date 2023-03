Proscenic P12 è il nuovo e potente aspirapolvere ciclonico per le pulizie di primavera

Arriva un nuovo vacuum cleaner targato Proscenic, giusto in tempo per le pulizie di primavera. Proscenic P12 è un aspirapolvere senza fili dal look minimale, dotato di potenza, autonomia ed altre caratteristiche davvero niente male: ecco come risparmiare grazie ad un codice sconto (e c'è anche la spedizione dall'Europa)!

Proscenic P12: il nuovo aspirapolvere senza fili debutta subito in offerta con codice sconto

Il nuovo aspirapolvere senza fili di Proscenic è una soluzione ciclonica che punta forte sulla potenza e la precisione nelle pulizie, grazie ad una capacità di aspirazione fino a 33.000 PA ed un sistema di illuminazione Vertect. La spazzola ospita una luce LED verde, in grado di mettere in evidenza ad occhio nudo anche lo sporco meno visibile. Inoltre la spazzola a rullo anti-groviglio è perfetta per sollevare capelli e peli senza problemi.

Il display LED posizionato sopra l'impugnatura permette di visualizzare il livello della batteria, il tipo di aspirazione e i vari avvisi dedicati allo stato del dispositivo. Il resto del pacchetto comprende un sistema di filtraggio a cinque stadi, un contenitore per la polvere da 1,2 L ed un'asta con rotazione a 90° e 180°. Per l'autonomia, si parla di circa 60 minuti di utilizzo.

Il nuovo aspirapolvere senza fili Proscenic P12 debutta su Geekbuying ed è subito disponibile in offerta con codice sconto: il prezzo scende a soli 159€ ed presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

