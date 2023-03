Wanbo X1 torna il sconto: il proiettore compatto a meno di 90€

Torna in offerta un prodotto intramontabile, inizialmente conosciuto grazie a Xiaomi YouPin e poi rilasciato in modo autonomi sul mercato Global. Stiamo parlando del proiettore compatto Wanbo X1, il compagno perfetto per portare il cinema a casa tua (e non solo) e goderti serate all'insegna del relax e dell'intrattenimento.

Codice sconto Wanbo X1: il proiettore comparto scende di prezzo su Banggood

Dal design sobrio e compatto, il proiettore Wanbo X1 è una soluzione LED (fino a 20000 ore) che abbiamo già incontrato in precedenza, un modello che non passa mai di moda (specialmente grazie al suo prezzo accessibile). Il dispositivo offre una risoluzione in HD e supporta la decodifica di contenuti a 1080p; inoltre è dotato di un chipset MediaTek.

Sul retro trova spazio un ingresso AV, quello mini-jack da 3.5 mm per l'audio, una porta USB-A ed una HDMI. Il proiettore integra speaker da 3W ed è dotato di un sistema a doppia ventola a bassa rumorosità.

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto del proiettore compatto Wanbo X1 arriva da Banggood, con un codice sconto dedicato: il dispositivo viene proposto in offerta a soli 85€, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

