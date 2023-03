BLUETTI EB70 è la Power Station per non restare mai senza energia

Siete amanti del campeggio, della vita all'aria aperta e dell'avventura? Amate fare gite fuori porta e andare al mare intere giornate, ma temere di rimanere senza corrente per i vostri dispositivi? In queste occasioni la soluzione è una Power Station e BLUETTI EB70 è sicuramente l'alleato perfetto: potente, affidabile e ricco di porte (per non rinunciare a nulla, in ogni momento)!

Codice sconto BLUETTI EB70: come risparmiare sull'acquisto della Power Station completa ed affidabile

La stazione di ricarica portatile, la BLUETTI EB70 è un dispositivo utilissimo per chi ama spostarsi e campeggiare. Si tratta di una Power Station dotata di quattro diversi metodi di ricarica (AC, pannello solare, Ricarica da Auto e generatore); inoltre la modalità BLUETTI ECO aiuta a prevenire fino al 50% della perdita di potenza, in modo da evitare sprechi ed ottimizzare al massimo i consumi.

Il modello EB70 è dotato di un trasformatore da 1.000W e di una batteria LiFePo4 da 716 Wh, sufficiente per alimentare più dispositivi contemporaneamente. Che si tratti di un viaggio oppure un'interruzione di corrente, grazie a questa Power Station non rimarrete mai a secco. Notebook, smartphone, mini-frigo e tanto altro ancora, fino ad un massimo di 10 dispositivo collegati.

La parte superiore ospita un pad di ricarica wireless da 15W, per non farsi mancare proprio nulla. Il dispositivo misura 32 x 21,6 x 22,1 cm per un peso di 9.7 Kg; il pratico display LCD frontale permette di visualizzare la batteria residua e la potenza in entrata e in uscita.

La Power Station portatile BLUETTI EB70 scende ad un prezzo super grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying, con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare Adblock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il