OPPO Find X5 Lite diventa un best buy assoluto: solo 269€ su eBay!

Presentato insieme ai fratelli maggiori, OPPO Find X5 Lite è sicuramente uno dei top-mid range più interessanti del panorama smartphone, soprattutto e disponibile in offerta. Il “piccolo” della gamma scende ad un prezzo davvero accattivante grazie su eBay: ora è il best buy da avere!

OPPO Find X5 Lite, ecco la migliore occasione: come risparmiare con codice sconto o offerta lampo

Il Find X5 Lite riprende le linee dei modelli più potenti di OPPO, ma eredita anche lo stile della serie Reno 7. Tra le sue specifiche più appetibili troviamo poi il display AMOLED a 90 Hz Full HD+ con impronta digitale sotto lo schermo, ma anche l'ottimo chipset Dimensity 900 e ben 256 GB di storage UFS 2.2, proprio per non farsi mancare nulla. Anche lato batteria troviamo un punto di forza, visto che il modulo da 4.500 mAh si ricarica rapidamente a 65W, con un 100% in 31 minuti.

A questo possiamo abbinare poi un comparto fotografico di tutto rispetto, visto che abbiamo un trittico di sensori da 64 + 8 + 2 MP, con grandangolare e macro. La selfie camera è invece quella già vista nei top gamma, cioè la Sony IMX709 da 32 MP. Non mancano infine Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 e jack da 3.5 mm. Il software è la ColorOS 12 basata su Android 11. Eccovi la nostra recensione, per saperne di più.

Per poter acquistare OPPO Find X5 Lite ad un prezzo da non perdere, date un'occhiata a quest'offerta lampo su eBay: il telefono viene proposto a soli 269€ nella versione da 8/256 GB di memorie. Un'occasione imperdibile!

