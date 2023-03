N-one NPAD Pro scende a soli 150€: ha il 4G, Widevine L1 e Android 12

I tablet del brand N-one sono ormai arrivati quasi in ogni fascia di prezzo budget, sia sotto i 100€ che sopra questa cifra. Il modello N-one NPAD Pro è una delle ultime soluzioni low budget della compagnia, con Android 12 e connettività 4G: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente sempre con spedizione dall'Europa (gratuita).

N-one NPAD Pro: come risparmiare sull'acquisto del nuovo tablet 4G, in offerta lampo o con codice sconto

Come il resto della gamma, anche N-one NPAD Pro si presenta con un look elegante, quasi premium. Il terminale è compatto e sottile (550 grammi e 7,5 mm), caratterizzato da un ampio pannello In-Cell da 10,36″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel). Si tratta di un tablet con supporto Widevine L1: ciò vuol dire che è possibile beneficiare dello streaming video in alta qualità (con le principali piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube e così via).

A muovere il tutto troviamo un chipset Unisoc T616, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage; l'autonomia è affidata ad una batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 18W. Lato software è presente Android 12 ed abbiamo la connettività 4G LTE.

Il resto delle caratteristiche comprendono il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Quad Speaker, una fotocamera da 13 MP (5 MP quella frontale), lo slot microSD e il GPS per la navigazione satellitare.

Il tablet Android N-one NPAD Pro scende ad un nuovo minimo grazie a questa offerta lampo di Geekbuying, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Il tablet viene proposto a 150€ ma è presente anche la versione da 169€, con cover e pellicola inclusi.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il