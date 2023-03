BMAX Y11 Plus è imbattibile a questo prezzo: il miglior convertibile a 250€!

Il primo modello si è fatto conoscere fin da subito per il suo equilibrio tra qualità e prezzo ed ora il convertibile 2 in 1 del brand cinese ritorna con una versione aggiornata, più potente e ad un prezzo già super abbordabile: BMAX Y11 Plus è qui e si preannuncia come uno dei modelli più interessanti della sua categoria.

Aggiornamento 08/03: nuovo minimo storico per il convertibile 2 in 1 di BMAX. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

BMAX Y11 Plus: tutto quello che c'è da sapere sulla versione aggiornata del convertibile 2 in 1

Design e display

In termini di design non ci sono grandi novità e lo stesso vale per il display. BMAX Y11 Plus offre la stessa scocca metallica del predecessore (con il medesimo peso di appena 1 kg) ed ospita un display touch da 11.6″, un'unità LCD IPS con risoluzione Full HD+ (1920 x 1080 pixel), rapporto in 16:9 e possibilità di ruotare a 360°. Ma stavolta il pannello ne esce migliorato, con una gamma cromatica del 72% NTSC.

Specifiche tecniche

Ma la vera novità del convertibile 2 in 1 si trova all'interno della scocca: a questo giro il processore Intel Celeron N4120 cede il posto a un più performante N5100, quad-core fino a 2.8 GHz, accompagnato da una scheda grafica Intel UHD Graphics a 800 Hz. Lato memorie troviamo nuovamente la configurazione da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD mentre per la parte software è già stato confermato l'aggiornamento a Windows 11.

Completano il pacchetto la connettività BT 4.2 e Wi-Fi Dual Band, ingressi mini HDMI, SD, USB 3.0 e Type-C. La batteria resta un'unità da 26.6 Wh.

BMAX Y11 Plus: prezzo, disponibilità e offerte

Il BMAX Y11 Plus rappresenta la versione aggiornata al 2021 del modello Y11 classico, con varie migliorie ed un prezzo sempre conveniente: di seguito trovate il link all'acquisto da Banggood. Il convertibile 2 in 1 è in offerta con codice sconto ad una cifra particolarmente golosa, con il nuovo minimo storico (e spedizione gratis dall'Europa).

