È già tempo di ASUS Zenfone 10: ecco i primi leak

L’ultimo top di gamma del brand asiatico è stato ancora una volta un dispositivo soddisfacente, dotato di specifiche al top ed un corpo sottile e leggero, caratterizzato da dimensioni compatte. Ed ora è tempo di cominciare a pensare al suo successore: ASUS Zenfone 10 è spuntato nei primi leak, con una panoramica delle specifiche complete del dispositivo.

ASUS Zenfone 10 protagonista dei primi leak: cosa è trapelato finora

Zenfone 9

L’uscita del prossimo flagship non dovrebbe essere esattamente dietro l’angolo. Secondo le ultime indiscrezioni il periodo d’uscita di ASUS Zenfone 10 sarebbe il Q4 2023: il terminale dovrebbe fare capolino entro fine anno (tra ottobre e dicembre) in tre colorazioni. Per ora manca una data precisa.

Aspettando il debutto, ecco spuntare anche i primi leak sulle specifiche tecniche. Non è trapelato nulla sul design, ma grazie ai vari dettagli riusciamo a sapere qualcosina in più. ASUS Zenfone 10 non sarà uno smartphone compatto come l’attuale Zenfone 9; quest’ultimo è dotato di un pannello AMOLED da 5,9” mentre il successore avrebbe dalla sua uno schermo (sempre AMOLED) da 6,3” con un refresh rate a 120 Hz. Il dispositivo avrà dalla sua la certificazione IP68, come similmente all’attuale modello.

Lo smartphone avrebbe come sigla AI2302 e sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 16 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Per la batteria si vocifera di un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 67W; non mancherà un sistema di raffreddamento al liquido per mantenere basse le temperature.

Il comparto fotografico sarebbe basato su un sensore principale da 200 MP con OIS. Concludiamo la panoramica dei leak con il software, ossia Android 13.

