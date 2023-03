Apple Watch: anche i cinturini in futuro saranno smart

Apple ha registrato un nuovo brevetto che potrebbe trasformare i cinturini di Watch in veri e propri dispositivi smart in grado di controllare quello che avviene sul dispositivo. Non si tratta del primo brevetto dedicato ai cinturini, in passato Apple infatti ha già ipotizzato dei dispositivi in grado di cambiare colore autonomamente.

I futuri cinturini di Apple Watch potrebbero controllare le app e il dispositivo

Il nuovo brevetto registrato da Apple consentirebbe ai cinturini connessi al Watch di controllare le funzioni, le applicazioni e quello che viene mostrato sullo smartphone. Toccando il cinturino in un determinato punto, per esempio, si potrebbe lanciare automaticamente l'app dedicata al meteo, tramite una comunicazione NFC.

Il nuovo sistema, chiamato “Band Identifier System For Wearable Devices“, permette di identificare in modo univoco il cinturino collegato ad Apple Watch, per registrare le sue peculiarità e funzioni esclusive. I cinturini potranno modificare il colore, il tema oppure i contenuti visualizzati su Apple Watch, dopo essere stati identificati tramite connessione NFC.

Tra le funzioni dei futuri Apple Watch potrebbe esserci quella, molto utile, del rilevamento del glucosio nel sangue. Questa funzione permetterebbe ai diabetici di non utilizzare i metodi tradizionali con puntura per il rilevamento della glicemia, ma tenerla sempre sotto controllo con il dispositivo wearable.

