Apple HomePod diventa uno smart display: debutto il prossimo anno?

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, il prossimo anno potremmo assistere al debutto di un nuovo HomePod di Apple dotato di uno smart display da 7″. L'indiscrezione arriva da un noto insider, che suggerisce che il nuovo prodotto in arrivo ad inizio 2024 potrebbe essere una fusione tra HomePod, iPad e Apple TV.

Uno schermo da 7 pollici potrebbe essere la grande novità del nuovo HomePod di Apple

Secondo l'insider e analist Ming-Chi Kuo, Apple si starebbe preparando al lancio del suo primo smart display sul mercato: una versione di HomePod rivisitata per accomodare anche uno schermo da 7 pollici controllabile tramite touch-screen per la fruizione di contenuti multimediali.

Un report molto simile era arrivato qualche settimana fa da Bloomberg, che suggeriva l'arrivo di un nuovo prodotto con le caratteristiche di iPad pensato appositamente per l'utilizzo all'interno dell'ecosistema della casa intelligente, da montare a muro e da sfruttare per la visione dei contenuti multimediali e per le videochiamate FaceTime.

L'intenzione di Apple di aggredire un settore di mercato in cui è poco presente è abbastanza chiara: il prossimo anno quindi potremmo finalmente vedere uno sviluppo della smart home dell'azienda di Cupertino, con nuovi prodotti per competere con Google e Amazon.

