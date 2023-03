Il nome in codice di Android 15 sarà un noto dessert amato da tutti

Da sempre Google utilizza i nomi dei dessert per le versioni di Android: prima come veri e propri nome delle nuove versione, in seguito solo come nomi in codice per l'identificazioni da parte degli sviluppatori. In queste ore sono trapelate in rete le prime indiscrezioni sul possibile nome in codice di Android 15, che potrebbe omaggiare un famoso gusto di gelato.

Google omaggia il gelato a vaniglia: Android 15 si chiamerà “Vanilla Ice Cream”

Android 15 arriverà presumibilmente nel 2024, ma nei codici sorgente del sistema operativo si già apparsi i primi riferimenti al nome in codice che otterrà la nuova versione, ovvero Vanilla Ice Cream. Il riferimento al gelato a vaniglia è apparso nei primi test di Android Tradefed (Trade Federation), dove viene riportato esplicitamente il nome in codice.

Si tratta del primo avvistamento di Android 15, nonostante il semplice nome in codice non lasci trasparire alcune informazioni importante per quelli che potrebbero essere i cambiamenti o le nuove funzioni.

Nei prossimi mesi arriverà sugli smartphone Android 14, con il nome in codice “Upside Down Cake“, una particolare torta statunitense a base di ananas, ciliegie e mele che ha particolarità di essere rovesciata sottosopra.

