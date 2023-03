Hai un prodotto Amazon Ring? Dovrai pagare per usarlo

Videocamere di sicurezza, videocitofoni smart, dispositivi d'allarme: chiunque possieda un prodotto Amazon della linea Ring sarà praticamente costretto a pagare un abbonamento. È questa la notizia che la celebre piattaforma dell'e-commerce ha dato ai suoi clienti, provocando non poco scorno in coloro che finora non hanno mai dovuto sborsare più di quanto avevano pagato all'acquisto.

Amazon rende obbligatorio l'abbonamento per usare i prodotti della gamma Ring

A partire dal 29 marzo, tutti coloro che possiedono una videocamera o un videocitofono Ring non avranno più accesso gratuito a funzionalità come modalità A Casa e Fuori Casa, con cui visualizzare dall'app le videocamere e proteggere l'ambiente da remoto; inoltre, chi acquisterà dal 29 marzo un prodotto Ring Alarm non potrà più compiere determinate azioni gratuitamente: inserire/disinserire l'allarme da remoto (ma solo tramite tastierino Ring), ricevere notifiche in tempo reale, avere la cronologia degli ultimi 60 giorni con tutte le volte che è partito l'allarme e creare automatismi con videocamere e videocitofoni.

Per tutte queste feature sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento Ring Protect: questo cambio è stato applicato per il momento solo in Stati Uniti e Canada, ma sembra abbastanza scontato che verrà esteso anche al resto del mondo qualora i feedback non fossero eccessivamente negativi. Il prezzo dell'abbonamento in Italia ammonta a 3,99€ al mese (o 39,99€ all'anno) per il piano Basic o 10€ al mese (o 100€ all'anno) per il piano Plus che aggiunge garanzia estesa, monitoraggio assistito con Ring Alarm e connessione a rete dati qualora la rete Wi-Fi si scollegasse.

La community è ovviamente partita con la critiche, in primis per una comunicazione non propriamente alla luce del sole essendo una modifica presente soltanto in una pagina specifica del sito Ring; inoltre, si fa presente come rivali quali SimpliSafe e Abode non facciano pagare per queste funzionalità e che altre come Arlo hanno provato ad alzare i prezzi salvo poi tornare sui propri passi. Ma è anche vero che gestire una piattaforma di sorveglianza tale è costoso sia in termini di spazio cloud che di sicurezza, come sa bene Anker Eufy.

