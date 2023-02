Xiaomi Wanbo TT: il nuovo proiettore con HDR e certificazione Netflix e YouTube

Wanbo in collaborazione con Xiaomi ha lanciato sul mercato il nuovo modello TT, un proiettore compatto con una luminosità massima di 650 ANSI Lumen. Un vero e proprio centro multimediale per trasformare la propria salotto in un cinema privato per pochi intimi.

Luminosità massima da 650 ANSI Lumen per il nuovo Xiaomi Wanbo TT

Xiaomi Wanbo TT è un proiettore con risoluzione Full HD (risoluzione 1920 x 1080 pixel) che offre una luminosità massima di 650 ANSI Lumen. Il proiettore è certificato ufficialmente per l'utilizzo con YouTube, Netflix e Prime Video: questo significa che sarà possibile visualizzare i contenuti alla massima risoluzione disponibile. Disponibile, inoltre, anche il supporto alla tecnologia HDR10.

Per quanto riguarda il comparto connettività, questo nuovo proiettore supporta il WiFi Dual Band 2.4 e 5.0 GHz, il Bluetooth 5.1 e la porta USB per collegare i drive esterni. Il proiettore è dotato anche di una porta HDMI per i collegare dispositivi esterni come set-top-box, tv stick oppure console da gioco.

Xiaomi Wanbo TT è disponibile su Geekbuying al prezzo 327,63€. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

