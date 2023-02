Xiaomi conferma: stop MIUI 14 Beta per 11 modelli

Negli scorsi mesi, Xiaomi ha annunciato una ristrutturazione del programma MIUI Beta, e a breve la MIUI 14 Beta non sarà più sviluppata per 11 modelli. Fino a qualche mese fa, infatti, la MIUI Beta si divideva in due tipologie, come spiegato nel nostro articolo dedicato: Open e Closed. Ma trovandosi costretta a dover aggiornare un catalogo piuttosto ampio, la compagnia ha preferito ridimensionare il programma alla sola Open Beta, dando modo agli sviluppatori di poter ottimizzare il proprio lavoro.

MIUI Beta: a breve lo sviluppo verrà interrotto per 11 smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Con il suo rilascio al pubblico, quindi, la MIUI 14 Beta è disponibile unicamente in formato Open, ma a breve non lo sarà più per i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 11i , Mi 11 Lite 5G , Mi 10S

, , Redmi K40 , K40 Pro , K40 Pro+ , K40 Gaming

, , , Redmi Note 10 Pro 5G

POCO F3 , F3 GT

, POCO X3 GT

Tutti questi smartphone non riceveranno più aggiornamenti MIUI 14 Beta a partire dal 21 aprile, dando così modo ai vari beta tester nel mondo di poter fare con calma la transizione alla MIUI Stabile (o al mondo del modding, per i più smanettoni). Questo gruppo di smartphone va così ad aggiungersi al precedente gruppo di 16 smartphone non più supportati dal beta testing di Xiaomi.

Fino al 21 aprile, comunque, se avete uno di questi smartphone potete continuare a utilizzare la MIUI in formato Beta, ecco come:

