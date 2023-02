La serie Xiaomi 13S non si farà ma noi avremo i nostri Xiaomi 13T

Prima della fine del 2022 la compagnia di Lei Jun ha presentato in patria i suoi ultimi top di gamma, che arriveranno alle nostre latitudini durante il MWC 2023 di Barcellona. Ma cosa ci aspetta dalla seconda metà dell'anno? Avremo anche le serie Xiaomi 13S e Xiaomi 13T, come avvenuto lo scorso anno?

Xiaomi 13S: quest'anno non ci sarà una serie S ma sarebbe prevista la gamma 13T

Le risposte a queste domande arriverebbero da DigitalChatStation, leaker cinese sempre informato sulle novità in patria. Stando all'insider, quest'anno non ci saranno Xiaomi 13S e 13S Pro: nel 2022 l'azienda ha presentato i modelli 12S, 12S Pro e 12S Ultra mentre quest'anno dovrebbe arrivare solo Xiaomi 13 Ultra, previsto nel corso dei prossimi mesi (e in arrivo anche in versione Global).

A parte il modello super top, i precedenti 12S e 12S Pro hanno debuttato con un comparto tecnico rinnovato, basato sullo Snapdragon 8+ Gen 1.

Anche se non ci saranno nuovi membri della serie S, noi occidentali dovremmo avere Xiaomi 13T e 13T Pro, seguendo la scia dello scorso anno. La serie dovrebbe fare capolino entro la fine del 2023 e il modello Pro sarebbe un rebrand di Redmi K60 Ultra (così come Xiaomi 12T Pro è la versione occidentale di Redmi K50 Ultra).

Per amor di precisione segnaliamo che il presunto K60 Ultra è ancora inedito: attualmente la gamma comprende K60, K60 Pro e K60E.

