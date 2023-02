Xiaomi 13 Ultra “svelato” da un bozzetto: ecco come potrebbe essere

Nonostante il debutto Global della serie 13 sia ormai dietro l'angolo, l'attenzione è puntata anche sul un altro dispositivo in arrivo, ma per ora solo in Cina. Si tratta di Xiaomi 13 Ultra, il super flagship della gamma: il lancio è previsto anche in occidente (a detta di Lei Jun) ed ora sono emersi alcuni bozzetti che ci permettono di dare un primo sguardo al possibile design.

Un presunto sketch ci mostra Xiaomi 13 Ultra: è questo il suo design?

Visto lo stile particolare del precedente Xiaomi 12S Ultra, era impossibile non aspettarsi un design simile ed in linea con l'attuale super flagship. E infatti, stando al bozzetto pubblicato sul social cinese Weibo, sembra che Xiaomi 13 Ultra continuerà su questa scia utilizzando un ampio modulo fotografico circolare.

Xiaomi 12S Ultra

Questo è posizionato al centro della parte superiore della scocca ed ospita sia la sensoristica che il flash LED ed il logo Leica. Tuttavia è impossibile non notare anche un'altra somiglianza: la sezione della fotocamera è rialzata rispetto al resto della cover posteriore ed è presente anche una cornice che la separa dalla metà inferiore. Il design ricorda tanto quello di vivo X90 Pro+ altro grande Camera Phone (ma con la collaborazione di Zeiss).

vivo X90

Ovviamente è bene prendere questa prima immagine di Xiaomi 13 Ultra come un semplice rumor; in fondo parliamo di un presunto bozzetto, quindi resta da vedere quale sarà il risultato finale. Nel frattempo, se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento in cui abbiamo raccolto leak e conferme sul prossimo super flagship.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il