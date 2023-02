Xiaomi 13 Ultra e OPPO Find X6 Pro: sfida a colpi di zoom 120x

Nel 2020, Mi 10 Ultra provò a stupire tutti con il suo zoom 120x, una feature che non è stata ripetuta su 12S Ultra ma che potremmo ritrovare su Xiaomi 13 Ultra così come OPPO Find X6 Pro. Un tempo, prima del ban americano, erano Huawei e OPPO le regine dello zoom, avendo lanciato per prime sul mercato camera phone dotati di zoom periscopiali 10x in grado di immortalare persino la Luna (seppur con metodi controversi). Negli anni successivi, però, sono state Samsung e vivo a puntare in maniera più preponderante sull'integrazione del teleobiettivo periscopiale, venuto a mancare sugli ultimi top di gamma Xiaomi e OPPO.

Lo zoom 120x sarà uno degli assi nella manica di Xiaomi 13 Ultra e OPPO Find X6 Pro?

Se per il momento di Xiaomi 13 Ultra non abbiamo alcuna immagine, lo stesso non possiamo dire di OPPO Find X6 Pro, le cui foto dal vivo ci confermano il ritorno del tanto apprezzato teleobiettivo periscopiale, apparso per l'ultima volta su Find X2 Pro del 2020. Dando questo per assodato, è diverso il discorso per Xiaomi 13 Ultra, dato che non avendo sue immagini non possiamo sapere con certezza come sarà fatta la sua fotocamera, essendo che i sensori periscopiali sono ben individuabili per la loro forma rettangolare anziché circolare (come potete vedere nell'immagine qua sopra).

Di Xiaomi 13 Ultra si vocifera che abbia una fotocamera quadrupla comprensiva di una coppia di teleobiettivi 3x e 5x. E secondo l'ultimo post pubblicato dal noto leaker Ice Universe su Weibo, Xiaomi dovrebbe riprendere la tecnologia 120x da lei introdotta e riproporla in una veste rinnovata e più utilizzabile. Tuttavia, se Samsung è capace di ottenere buoni risultati è grazie a un teleobiettivo periscopiale con zoom 10x, che in digitale arriva allo Space Zoom 100x; sembrerebbe invece che Xiaomi 13 Ultra abbia uno zoom 5x, più modesto di quello Samsung, ma che allo stesso tempo si spinga oltre il 100x arrivando al 120x, quindi sarà interessante capire se la qualità sia effettivamente miglirabile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il