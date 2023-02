Xiaomi 11/11 Ultra si aggiorna in Europa a MIUI 14 e Android 13 | Download

Aggiornamento 16/02: anche il modello base riceve l'aggiornamento, trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Dopo aver aggiornato i modelli più recenti, anche la serie 11 sta finalmente ricevendo l'aggiornamento MIUI 14 basato su Android 13, a partire da Xiaomi 11, 11 Pro e 11 Ultra. Presentatti nel corso del 2021, debuttarono sul mercato con l'allora MIUI 12 su base Android 11, perciò stiamo parlando del terzo aggiornamento della versione MIUI (se contiamo anche la 12.5) e del secondo per la versione di Android, e dovrebbe così trattarsi del penultimo major update.

La serie Xiaomi 11 inizia a ricevere l'aggiornamento MIUI 14 e Android 13

Buone notizie per i possessori europei di Xiaomi 11, perché il primo roll-out riguarda proprio la build V14.0.2.0.TKBEUXM, la MIUI 14 EEA con Android, anche se ancora fermo alla fase Stable Beta per gli utenti Mi Pilot. Per Xiaomi 11 Pro/Ultra, invece, l'aggiornamento è stato rilasciato solamente sotto forma di MIUI 14 China, trattandosi della build V14.0.6.0.TLACNXM, ma è solo questione di tempo prima del rilascio europeo. Ma se proprio non voleste attendere, potete già scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a proprio rischio e pericolo):

Scarica MIUI 14 e Android 13 per Xiaomi 11, 11 Pro e 11 Ultra

MIUI 14 Changelog

Highlights

MIUI occupa meno spazio e si mantiene scattante e reattiva per un periodo di tempo maggiore.

La migliorata architettura di sistema aumenta le performance delle app pre-installate e quelle di terze parti, risparmiando anche energia.

Maggiore attenzioni ai dettagli per la personalizzazione.

Più di 30 scenari adesso supportano la crittografia end-to-end, dove nessun dato viene salvato online e tutte le azioni sono svolte in locale sul dispositivo.

Mi Smart Hub è più veloce e supporta più dispositivi.

I servizi Famiglia permettono la condivisione di informazioni essenziali per le persone più importanti.

Esperienza di base

La migliorata architettura di sistema aumenta le performance delle app pre-installate e quelle di terze parti, risparmiando anche energia.

MIUI occupa meno spazio e si mantiene scattante e reattiva per un periodo di tempo maggiore.

Migliore esperienza di gaming grazie alla stabilizzazione dei frame.

Personalizzazione

Nuovi formati per i widget

Nuove Home Screen

Maggiore attenzioni ai dettagli per la personalizzazione.

Super Icone per personalizzare la Home Screen con un nuovo look.

Le cartelle della Home Screen mettono in risalto le app di cui hai più bisogno.

Protezione della privacy

Più di 30 scenari adesso supportano la crittografia end-to-end, dove nessun dato viene salvato online e tutte le azioni sono svolte in locale sul dispositivo.

Puoi fare tap e tener premuto il testo nelle immagini della galleria per riconoscerlo e copiarlo. Sono supportate 8 lingue.

Interconnettività

Mi Smart Hub è più veloce e supporta più dispositivi.

La larghezza di banda assegnata all'interconnettività rende la scoperta, la connessione e il trasferimento dati più veloce.

Le cuffie possono essere connesse allo smartphone, tablet e tv in modo più veloce, e rapidamente cambiare dispositivo.

Qualsiasi input di testo richiesto sulla TV può essere inserito tramite smartphone.

Le chiamate in arrivo possono essere trasferite al tablet.

Servizi Famiglia

I servizi Famiglia permettono la condivisione di informazioni essenziali per le persone più importanti.

I servizi famiglia permettono di creare gruppi di 8 membri con vari ruoli e permessi differenti.

Puoi condividere album di foto con il gruppo famiglia. Tutti i partecipanti potranno visualizzare e caricare nuove foto.

Imposta l'album condiviso come screensaver per la TV.

I servizi famiglia permettono la condivisione dei dati relativi alla salute.

Gli account per i bambini offrono una serie di sofisticate misure di controllo parentale, limitando il tempo di utilizzo e restringendo l'utilizzo delle app ad una area sicura.

Altre funzioni e miglioramenti

La ricerca nelle impostazione è più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati adesso è più semplice da consultare.

I dispositivi possono funzionare con più tipo di lettori di carte wireless. Puoi aprire la tua auto oppure utilizzare la carta dello studente con il tuo telefono.

Ogni volta che effettui il logout dal tuo account puoi scegliere se tenere le carte sul dispositivo senza dover aggiungere nuovamente.

Puoi migliorare la velocità della connessione con la rete mobile se il segnale WiFi è troppo debole.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il