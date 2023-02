WhatsApp permetterà di segnalare le storie e gli aggiornamenti di stato

Un aggiornamento di stato o un storia su WhatsApp contiene spam oppure materiale nocivo? Presto potrete segnalare il contenuto a Meta, che dopo la verifica provvederà alla rimozione dello stesso. Questa è una delle nuove funzioni introdotte nella versione beta di WhatsApp e che presto saranno disponibili per tutti.

Spam e contenuti dannosi nelle storie avranno vita breve su WhatsApp

Con un nuovo aggiornamento della versione beta di iOS, WhatsApp ha introdotto la possibilità di segnalare i contenuti considerati spam, nocivi o che violano i termini di servizio a Meta. Facendo tap sul menu a 3 pallini, infatti, è possibile visualizzare la nuova opzione Report che consente di segnalare per la rimozione un contenuto postato in una storia o in un aggiornamento di stato.

Questa è solo una delle tante nuove funzioni in arrivo su WhatsApp: nei giorni scorsi infatti abbiamo potuto vedere come le versioni beta abbiano mostrato i primi segnali della possibilità di modificare i messaggi anche dopo l'invio.

In futuro, inoltre, arriverà anche la possibilità di creare delle newsletter personalizzate da inviare ai propri contatti: una funzione molto utile per chi ha un account business e vuole tener aggiornati i propri clienti sulle novità del proprio brand.

