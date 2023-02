Telegram 9.4: traduzione delle chat, nuovi modi per creare foto profilo e non solo

L'ultimo update dell'app di messaggistica ha introdotto alcune novità per la modifica delle foto profilo degli altri utenti. Con Telegram 9.4, nuovissimo aggiornamento fresco di lancio, arrivano nuovi strumenti per personalizzare la propria foto profilo, insieme allo strumento di traduzione delle chat ed una miriade di altre novità (tra cui l'abbonamento annuale alla versione Premium).

Telegram 9.4: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento | Changelog & Download

Con l'arrivo del mese di febbraio è anche il tempo del primo aggiornamento dell'anno per Telegram, che passa alla versione 9.4. Per prima cosa segnaliamo le nuove opzioni di creazione della foto del profilo: ora è possibile utilizzare una emoji o uno sticker come immagine (sia per gli account, i gruppi o i canali). Si tratta di emoji animate e personalizzate, disponibili per tutti (sia utenti premium che free).

Finalmente arriva la traduzione delle chat intere, anche di gruppi e canali, direttamente in tempo reale. Basta cliccare sull'apposito pulsante per far comparire la traduzione istantanea del contenuto. È possibile decidere quali lingue tradurre e nascondere la barra. Questa funzione è destinata agli utenti premium; ricordiamo che tutti possono tradurre i singoli messaggi selezionandoli e cliccando su “Traduci”.

Telegram Premium, il servizio di abbonamento dell'app di messaggistica (che consente di accedere a vari vantaggi), si arricchisce di un nuovo piano annuale. Questo permette di risparmiare fino al 36%: il prezzo finale sarà (per gli utenti Android) di 33,99€.

Ecco gli altri cambiamenti introdotti da Telegram 9.4:

sticker ed emoji ora sono suddivisi in categorie;

nuovi grafici a torta dettagliati per Wi-Fi e dati cellulare;

dettagliati per Wi-Fi e dati cellulare; puoi controllare quando i media vengono salvati automaticamente nella galleria in base a dimensione, tipo e chat di provenienza. Questo menu ora supporta anche le eccezioni, in modo che tu possa salvare esattamente quello che vuoi;

permessi dettagliati per i media nei gruppi (gli amministratori possono scegliere se i membri dei gruppi possono inviare media e quali);

gli sviluppatori dei bot possono aggiungere pulsanti speciali che aiutano gli utenti a selezionare gruppi, canali o persone che rispettano dei criteri predefiniti;

gli utenti disconnessi possono riaccendere rapidamente tramite ID Apple o Google, senza codice SMS;

nuove emoji animate ed interattive.

Come al solito il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per tutti:

