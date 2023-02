Tecno Phantom V Fold nelle prime immagini dal vivo: c’è anche una data di lancio

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, arrivano adesso le prime immagini dal vivo del presunto Phanton V Fold, lo smartphone pieghevole di Tecno. Oltre ciò, potrebbe anche esserci una data di lancio – spoiler, non è poi così lontana.

Tecno Phantom V Fold si mostra nelle prime immagini dal vivo

Nelle immagini dal vivo di Tecno Phantom V Fold condivise da MySmartPrice, lo smartphone è avvolto in una cover protettiva, il che ci impedisce di osservarne il reale design esterno. Ad ogni modo, l'isola della fotocamera resta ancora ben visibile, così come altre parti del dispositivo. Non badiamo a quanto sia robusto il corpo dello smartphone in queste immagini, in quanto qualche millimetro in più di spessore potrebbe essere dato proprio dalla custodia protettiva; piuttosto, concentriamoci proprio sulla fotocamera.

Questa, infatti, sembra condividere lo stesso layout di Phantom Vision V, altro smartphone Tecno dotato di schermo pieghevole che può essere anche arrotolabile ed estendibile. Abbiamo quindi una grande isola fotografica con all'interno tre sensori e il flash LED. Tecno Phantom V Fold è poi dotato di un display esterno con un foro al centro, ma le sue dimensioni restano ancora sconosciute. Le immagini mostrano anche la cerniera color beige, che probabilmente contrasterà con il colore del corpo esterno dello smartphone.

Al momento, non si hanno ulteriori informazioni su questo nuovo smartphone, ma forse non dovremo aspettare poi così tanto per scoprire tutto nel dettaglio. Secondo le indiscrezioni, infatti, Tecno Phantom V Fold verrà lanciato il prossimo 28 febbraio.

