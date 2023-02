TSMC o Samsung? Ecco chi produce lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di S23

Per la prima volta nella sua storia, Qualcomm ha creato un SoC come lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy in esclusiva per la serie Galaxy S23: ma chi è stamparlo, TSMC o Samsung? Dopo anni di dualismo fra chip Snapdragon ed Exynos, l'azienda coreana ha scelto di mettere in pausa la sua divisione di chip proprietari e affidarsi unicamente alle soluzioni del chipmaker americano. E dopo indiscrezioni e dubbi attorno a quali fossero le fabbriche da cui sarebbero usciti questi chip, adesso abbiamo la risposta (e il motivo per cui ciò sia importante).

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: fugati i dubbi su chi è la casa produttrice

Come confermato da un portavoce Qualcomm, la produzione a 4 nm dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy è affidata interamente agli impianti taiwanesi di TSMC. Inizialmente si vociferava il contrario, cioè che il SoC esclusivo della serie S23 sarebbe stato stampato sempre dalla stessa Samsung, sollevando dubbi in merito alle effettive prestazioni. Se la compagnia coreana ha messo da parte i suoi chip proprietari è proprio perché non si sono rivelati all'altezza di quelli di Qualcomm, soprattutto in termini di temperature e consumi energetici. Due aspetti che sono strettamente legati all'efficienza del processo produttivo con cui i chip vengono stampati. In questo, TSMC si è quasi sempre dimostrata insuperabile, motivo per cui Apple l'ha scelta come unico fornitore dei suoi chip Silicon.

Se vi ricordate, Snapdragon 888, 888+ e 8 Gen 1 vennero criticati perché scaldavano e consumavano troppo. E indovinate chi li stampava? Esatto, Samsung, costringendo compagnie come Xiaomi, OnePlus e la stessa Samsung a castrare i propri smartphone per non farli scaldare troppo, al punto tale da costringere Samsung a scusarsi pubblicamente. Per questo, Qualcomm decise di tornare a TSMC con la produzione dello Snap 8+ Gen 1, che sin da subito ha dimostrato un'altra marcia in termini di consumi così come il successivo Snap 8 Gen 2. Fra l'altro, se foste curiosi di scoprire le differenze fra Snap 8 Gen 2 e la variante For Galaxy trovate tutto in questo approfondimento.

