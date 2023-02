Samsung Galaxy Buds 2 si aggiornano: migliora la ricarica

Se avete avuto problemi di ricarica con le vostre cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2, sappiate che non siete soli. Con il lancio della nuova serie Galaxy S23, la compagnia non ha presentato nuove cuffie, ma fortunatamente per i possessori di Buds 2 ha rilasciato un aggiornamento che ne migliore le performance.

Samsung rilascia un importante aggiornamento per la ricarica delle Galaxy Buds 2

Il firmware rilasciato è la build R177XXU0AWA3, ha un peso di 3,06 MB e serve per migliorare la stabilità della ricarica delle Samsung Galaxy Buds 2. Un aggiornamento che va ad aggiungersi a quello rilasciato negli scorsi giorni, con cui Samsung aveva migliorato le sue cuffie in versione Pro. Per il momento, l'aggiornamento è stato rilasciato in Sud Corea ma non dovrebbe volerci molto prima che si espanda al resto del mondo. Per cercare l'aggiornamento, apri l'app Galaxy Wearable, seleziona le cuffie e vai in Impostazioni/Aggiornamento software.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il