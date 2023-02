Camera Assistant arriva su nuovi smartphone Samsung: ecco quali

Camera Assistant, il modulo di Good Lock dedicato alla personalizzazione della fotocamera, sta in queste ore raggiungendo una nuova serie di smartphone Samsung che hanno ricevuto l'aggiornamento a One UI 5.1, la versione più recente dell'interfaccia utente progettata dal colosso coreano. Scopriamo in questo articolo quali sono i modelli fortunati!

Ecco gli smartphone Samsung che hanno ricevuto l'app Camera Assistant

Proprio qualche giorno fa, Samsung Camera Assistant ha ricevuto un corposo aggiornamento che ha migliorato notevolmente l'esperienza utente, introducendo diverse utili funzionalità. Ora, proprio come anticipato dal colosso coreano nel mese di dicembre, una nuova serie di smartphone Samsung si preparano a ricevere l'app tramite un nuovo aggiornamento software.

Più nello specifico, Camera Assistant diventa adesso compatibile con alcuni smartphone che hanno di recente ricevuto l'aggiornamento per One UI 5.1, e dunque i Samsung Galaxy S21 (Pro e Plus inclusi), i Galaxy S22 (anche in questo caso, tutti i modelli della serie), Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

Questi sono solo alcuni degli smartphone che riceveranno l'app Camera Assistant. Samsung ha di recente condiviso l'elenco completo dei modelli che potranno beneficiare di tutti i vantaggi e tutte le funzionalità di questo pratico modulo di Good Lock, e non a caso sono modelli che hanno ricevuto o che nelle prossime settimane riceveranno l'aggiornamento per One UI 5.1. Questi comprendono:

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Infine, se volete scoprire se il vostro smartphone Samsung riceverà, nel corso dei prossimi mesi, l'aggiornamento a One UI 5.1, potete dare un'occhiata alla lista dei dispositivi compatibili.

