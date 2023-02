Recensione 70mai Dash Cam Omni: con i video a 360° e l’AI è davvero rivoluzionaria

Che il mondo delle dash cam sia ormai ricco di alternative è un dato di fatto. Da anni ormai le aziende propongono le loro idee di telecamere di sicurezza da auto, producendo dispositivi dalle forme più varie e dalle mille funzionalità. Sensori di movimento, comandi vocali, ottiche con grandi field of view, ma nessun brand ha mai pensato ad una soluzione come quella che caratterizza la 70mai Dash Cam Omni.

E, pensandoci bene, il motivo lo si potrebbe capire stesso analizzandone il nome: la 70mai Dash Cam Omni è una dash cam che si collega al parabrezza della propria auto, che però si differenzia da tutti gli altri prodotti del settore per la peculiarità di poter registrare video a 360°.

E no, non è una vera e propria fotocamera 360 come la Insta360 ONE X2, ma sfrutta un sistema motorizzato (moto simile a quello che abbiamo visto nelle IP Camera) grazie al quale, oltre a tutte le funzionalità standard di una dashcam, la 70mai Dash Cam Omni viene arricchita anche dalla possibilità di scattare selfie totalmente a mani libere, o registrare dei VLog dei propri viaggi. E tutto con i comandi vocali.

Recensione 70mai Dash Cam Omni: la prima dash cam a 360° è davvero rivoluzionaria

Unboxing

La confezione della 70mai Dash Cam Omni è piuttosto compatta, ma è ben curata in tutti i suoi particolari. Al suo interno, oltre alla dash cam vera e propria, il brand ha inserito un lungo cavo di alimentazione, un adattatore a 12v per l'alimentazione, un adesivo elettrostatico per l'installazione ed un piccolo strumento con il quale ci si potrà aiutare a nascondere i cavi.

Design e materiali

Partiamo quindi da un presupposto: la 70mai Dash Cam Omni non è una dash cam senza fili, ma la sua principale funzionalità la inseriscono nel micro-settore delle dash cam auto fronte retro. Il design di questo particolare dispositivo si allontana molto rispetto a quello che caratterizza le altre proposte del mercato, e la sua forma cilindrica la fa assomigliare più ad una capsula o a un drone di star wars che ad una telecamera di sorveglianza per auto.

Ed il motivo è semplice: per poter registrare video a 360°, la 70mai Dash Cam Omni è sostanzialmente divisa in due sezioni. Quella che va collegata al parabrezza è fissa ed è realizzata in plastica opaca, mentre quella che integra l'ottica può rotare sull'asse verticale ed è rivestita da uno strato in plastica lucida.

Nella sezione superiore poi, è stato integrato un display che andrà rivolto posteriormente (ossia, verso il guidatore e i passeggeri), e verrà sfruttato dalla 70mai Dash Cam Omni per comunicare con chi è nell'abitacolo, sfruttando l'intelligenza artificiale.

Sempre superiormente, sui due lati sono presenti una porta USB-C utile per l'alimentazione della dash cam e tre tasti fisici di colore rosso con i quali la si potrà accendere e scorrere nei menu.

Molto intelligente l'idea di includere un adesivo elettrostatico nella confezione: in questo modo si eviterà di rovinare il vetro della propria auto, eliminando la necessità di farlo entrare in contatto con il potente adesivo integrato nel supporto superiore della telecamera. Supporto che, tra l'altro, è collegato alla 70mai Dash Cam Omni tramite un cardine piuttosto robusto grazie al quale si potrà regolare l'inclinazione del dispositivo.

Come collegare la dash cam 70mai Omni

Il processo di installazione della 70mai Dash Cam Omni è, in buona sostanza, praticamente identico a quello di tutte le altre dash cam, ma con due differenze sostanziali. La prima è nel posizionamento: mentre tutte le altre dash cam vanno posizionate al centro del parabrezza, possibilmente in prossimità dello specchietto retrovisore, il mio consiglio è quello di posizionare la 70mai Dash Cam Omni più lateralmente perché, data la sua natura 360, qualora la si posizionasse dietro lo specchietto, si potrebbero avere problemi di inquadratura qualora la si ruotasse verso il vano dell'abitacolo.

Inoltre, assieme al tipico cavo di alimentazione che va collegato all'accendisigari, è possibile acquistare un altro kit di cavi opzionali da collegare, con una procedura un po' più complessa, direttamente ai fusibili della macchina: in questo modo, la 70mai Dash Cam Omni rimarrà sempre attiva, anche quando l'auto è parcheggiata, continuando a registrare e funzionando come una vera e propria telecamera di sorveglianza h24 a 360 gradi. Non è una cosa semplicissima, ma il brand ha messo a disposizione un video tutorial con il quale chiunque potrà portare a termine l'operazione.

In realtà, il brand è anche a lavoro su un'altra versione della sua dash cam, che integrerà un modulo 4G: è un'ottima soluzione, che mi sarebbe piaciuto provare ma che non è ancora disponibile, che permetterà di avere sempre accesso alle immagini in tempo reale dalla propria auto.

Ad ogni modo, la prima cosa da fare è trovare il giusto punto in cui posizionare l'adesivo elettrostatico, al quale poi andrà fissata la 70mai Dash Cam Omni che, grazie ad un connettore con cappuccio rimovibile, si potrà staccare dal parabrezza in maniera estremamente semplice.

Infine, collegato il cavo di alimentazione bisognerà passare all'applicazione, con la quale si potrà gestire il dispositivo in tutte le sue (tante) funzionalità.

Applicazione

Ma come funziona la dash cam di 70mai? Innanzitutto, appena accesa inizierà a registrare senza la necessità di alcun intervento, inoltre viene gestita da un'applicazione proprietaria, disponibile sia per iPhone che per Android, con la quale si potrà gestire a 360 gradi. Tramite l'app, ad esempio, si potrà decidere di attivare la registrazione audio (funzionalità disattivata di default), e si potrà accedere all'archivio di file integrato, nel quale troverete tutte le registrazioni senza la necessità di estrarre la microSD.

L'app si connette alla dash cam tramite WiFi e permetterà anche di visualizzare una sorta di HUD con il quale si potranno controllare la velocità di andamento, i veicoli rilevati e tante altre informazioni. Ed è sempre tramite questa applicazione che si potranno attivare i comandi vocali, con i quali le si potrà chiedere di ruotare a destra, sinistra o verso di te, scattare un selfie, e registrare un vlog di circa 2 minuti.

Purtroppo però (e non chiedetemi il perché) i vlog hanno una durata prestabilita e non se ne potrà modificare la lunghezza in alcun modo. La cosa bella però, è che grazie a tutti i sensori integrati, la 70mai Dash Cam Omni registrerà tutti i percorsi effettuati, per poi visualizzarli sulla mappa tramite l'applicazione.

Caratteristiche e qualità video

70mai Dash Cam Omni utilizza un sensore fotografico che le permetterà di registrare immagini in FullHD 1080p e 60 frames per secondo. Il field of view dell'ottica è molto ampio, e la tecnologia PureCel Plus-S HDR le permetterà di immortalare immagini molto nitide, con una buona gestione della gamma dinamica e decisamente piacevoli e utili anche di notte.

E lo so, la scelta di utilizzare un sensore FullHD (e non magari un 2K o un 4K) potrebbe far strizzare il naso a qualcuno ma, personalmente, penso sia una scelta più che giusta: a prescindere dal fatto che sono dell'idea che sia una risoluzione più che consona alla natura del prodotto, utilizzando un sensore meno risoluto (quindi con meno pixel) si ottengono immagini notturne decisamente più nitide e luminose.

NOVATEK CAMERA

Grazie alla tecnologia ADAS inoltre, la 70mai Dash Cam Omni riuscirà ad aumentare la sicurezza durante la guida: è in grado di riconoscere i semafori e di avvisare il guidatore della loro presenza, ma anche di valutare la distanza da un'eventuale vettura anteriore (ed avvisare di rallentare o frenare) e riconoscere la presenza di pedoni per strada, oppure i cambi di corsia ed altre informazioni molto importanti per la sicurezza alla guida. Tutte funzionalità molto reattive, che grazie al potente speaker integrato e al display riescono davvero a far aumentare l'attenzione di chi guida.

NOVATEK CAMERA NOVATEK CAMERA NOVATEK CAMERA NOVATEK CAMERA NOVATEK CAMERA NOVATEK CAMERA

Un'altra particolarità di questa 70mai Dash Cam Omni è che attiverà la modalità di sorveglianza parcheggio una volta che spegneremo la nostra automobile: grazie ad un sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di riconoscere comportamenti sospetti e potenzialmente pericolosi delle persone o oggetti che si avvicinano alla vettura, attivando immediatamente la registrazione.

Prezzo di vendita e considerazioni

Omni di Xiaomi 70mai può essere attualmente preordinata ad un prezzo di lancio di 159,99 $ su Kickstarter, dove il progetto ha già superato la quota di 280.000€ (sui 100.000 richiesti per il progetto) e 1821 sostenitori, o sul sito ufficiale del brand. Ed è inutile girarci intorno, è un prezzo leggermente più alto rispetto alla media delle dashcam che si possono trovare su Amazon, ma è giustificato sia dalla qualità video, che dalle funzionalità che integra: l'intelligenza artificiale fa bene il suo lavoro, e la possibilità di poter registrare video a 360 gradi di tutto l'abitacolo è un plus che non troverete in nessun altro modello in commercio.

Gli unici due appunti che farei alla 70mai Dash Cam Omni riguardano l'impossibilità di impostare la durata dei vlog ed il microfono: a mio avviso ha un gain un po' troppo basso, il che rende l'audio dei vlog non proprio il massimo e potrebbe richiedere di ripetere più volte i comandi vocali affinché vengano recepiti dall'IA.



