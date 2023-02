OPPO come Apple: il SoC proprietario si farà

Aggiornamento 21/02: un altro insider parla del SoC di OPPO, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Da tempo si parla della volontà di OPPO di slegarsi da Qualcomm e MediaTek e crearsi un SoC proprietario destinato agli smartphone. È dal 2021 che circola questa indiscrezione e, più passa il tempo e più ci avviciniamo alla data prevista, più i rumors si intensificano. Anche perché in questi anni abbiamo visto dei primi passi in tal senso: MariSilicon X è l'NPU proprietaria per la fotocamera, MariSilicon Y il chip per le cuffie e ha persino fondato una compagnia dedicata alla produzione di chipset.

OPPO sta preparando il suo primo SoC proprietario per smartphone

Le prime indiscrezioni parlano del chipset OPPO per la seconda metà del 2023, ma così non sarebbe, sempre secondo le voci di corridoio. Trattandosi di un progetto decisamente delicato, è soggetto a possibili ritardi e rinvii, e quindi le ultime previsioni parlano del 2024 come l'anno destinato a dare il benvenuto al primo System-on-a-Chip firmato OPPO. A dare dettagli in merito è stato anche un dirigente MediaTek, che a un forum di investimenti in Cina ha confermato l'intenzione di OPPO e l'anno di debutto. E il fatto che il forum si sia tenuto a Hsinchu non sarebbe un caso: è qua che trova posto il quartier generale di TSMC, cioè il chipmaker a cui OPPO avrebbe affidato il progetto; così come Apple (e una volta Huawei), anche OPPO è una realtà fabless e deve quindi affidarsi a terze parti per la fabbricazione dei chip, e allo stato attuale il chipmaker taiwanese è l'unica realtà valida.

OPPO independently developed the processor, which will be used in OPPO smartphones in 2024. — Ice universe (@UniverseIce) December 30, 2022

Il processo produttivo del SoC OPPO sarà quasi sicuramente quello a 4 nm, lo stesso che troviamo su SoC come Snapdragon 8 Gen 1 e Gen 2, facendo presupporre che OPPO voglia puntare alla fascia più alta; quasi sicuramente, quindi, il debutto del chip potrebbe avvenire a bordo della serie Find. Tuttavia, non bisogna dimenticarci quanto avvenuto con Xiaomi Mi 5C, quando Xiaomi tentò la strada del chip proprietario ma con scarsissimi risultati; un SoC proprietario può rivelarsi una mossa vincente così come ritorcersi contro, perciò montarlo direttamente sui top di gamma Find X7 potrebbe comportare un rischio.

Per quanto riguarda le specifiche, viene suggerito che il modem 5G verrà invece prodotto da altri, forse da MediaTek. Ad aggiungersi alle indiscrezioni c'è il noto leaker Ice Universe, che rivela come la divisione dedicata allo sviluppo di chip creata da OPPO conta ormai migliaia di dipendenti, sottolineando le serie intenzioni da parte di OPPO in questo campo.

