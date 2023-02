OnePlus annuncia una ventola di raffreddamento per smartphone: in arrivo a breve

Il tanto atteso evento OnePlus è proprio dietro l'angolo, ma in queste ore l'azienda cinese ha voluto stuzzicare ancora un po' i fan con il teaser di un prodotto molto particolare. Se il vostro telefono si surriscalda molto durante le sessioni di mobile gaming, OnePlus potrebbe avere la soluzione con una nuova ventola a clip.

Ventola a clip per smartphone: OnePlus raffredda il vostro smartphone durante le sessioni di gaming

L'evento OnePlus si terrà il prossimo 7 febbraio, ma OnePlus 11T potrebbe non essere l'unico protagonista: abbiamo infatti visto come nelle ultime ore siano emersi anche nuovi dettagli sul OnePlus Pad e su un nuovo accessorio che farà sicuramente felici tutti gli utenti che amano videogiocare con il proprio smartphone.

Non è un segreto, infatti, che siano proprio i videogiochi a spingere al massimo le prestazioni dei moderni telefoni, con dispositivi che ormai integrano soluzione di raffreddamente ad-hoc per mantenere le temperature basse anche dopo lunghe sessioni di gaming. Anche OnePlus ha realizzato, da quanto emerge dal teaser pubblicato su Weibo, un nuovo accessorio per manterene le temperature basse su qualsiasi smartphone.

Questa ventola a clip si attacca sul lato posteriore dello smartphone garantendo una maggiore areazione, con conseguente raffreddamento dello smartphone. In questo modo si presuppone che le temperature del dispositivo vengano tenute sotto controllo anche durante l'utilizzo intensivo delle app più pesanti come i videgiochi, evitando fastidiosi surriscaldamenti che ptorebbero intaccare le prestazioni.

Il nuovo accessorio sarà presentato ufficialmente, anch'esso, il 7 febbraio: data in cui OnePlus presenterà la nuova lineup global di smartphone, tablet e accessori.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il