OnePlus vuole produrre più Ace 2: tutta “colpa” del suo successo!

La scorsa settimana OnePlus ha lanciato non solo il suo nuovo top di gamma in versione Global, ma anche il secondo capitolo della serie Ace. Disponibile in alcuni mercati internazionali come 11R, OnePlus Ace 2 è un dispositivo di fascia medio alta che ha generato un bel po' di confusione in patria: è piaciuto davvero tanto ed è stato un successo istantaneo!

OnePlus Ace 2 (11R) è talmente un successo da spingere l'azienda cinese ad aumentare la produzione

Tramite i canali social ufficiali, la compagnia cinese festeggia il successo di OnePlus Ace 2: lo smartphone è andato sold out dopo soli 37 minuti dall'inizio dei preordini nei principali store asiatici (JD e VMall). Un risultato di tutto rispetto, che ha infranto tutti i precedenti record di vendite al Day 1 del brand. Secondo quanto riportato da Li Jie, presidente di OnePlus China, le vendite hanno superato ogni aspettativa.

Il successo è stato tale da “costringere” l'azienda ad aumentare la produzione: è lo stesso presidente Li Jie a svelare di aver dato il via ai piani per soddisfare la domanda. Secondo il dirigente, OnePlus Ace 2 non ha rivali nella sua fascia di prezzo (quella dei 2799 yuan, circa 383€ al cambio): la configurazione base è di 12/256 GB e ovviamente questi potrebbero essere degli indizi per il motivo dietro un tale successo.

OnePlus Ace 2 è stato lanciato in Cina il 7 febbraio; il dispositivo ha debuttato in versione Global come OnePlus 11R ed è già disponibile all'acquisto per noi occidentali (la variante CN).

