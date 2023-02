Nokia continua a stupire: ecco un Controller per il gaming su Android

La rinascita del brand status symbol dei primi anni duemila passa da una moltitudine di nuovi dispositivi: abbiamo infatti visto come Nokia abbia portato sul mercato, nuovi smartphone, tablet, Smart TV, TV box e accessori, ma oggi è arrivato il momento di presentarvi anche il Game Controller 5000 per i dispositivi Android.

Nokia Game Controller 5000: compatibile con tutti i dispositivi Android

Questo nuovo gaming controller firmato Nokia è dotato di connessione Bluetooth ed USB-C, giroscopio a 6 assi, doppio motore per la vibrazione, configurazione dei tasti in stile Xbox (YBAX), batteria ricaricabile da 650 mAh e tasto centrale per l'attivazione dell'assistente vocale.

Nokia Game Controller 5000 è studiato per funzionare con qualsiasi dispositivi Android, incluse le Smart TV, TV Stick e Set-top-box dotate di Android TV. In questo modo il dispositivo può essere configurato per essere utilizzato sia sul proprio smartphone o tablet che su qualsiasi altro schermo intelligente.

La batteria è in grado di garantire 14 ore di autonomia dopo una ricarica completa della durata di 2 ore, per essere sicuri di non dover interrompere la propria partita per collegare il controller via cavo oppure rimetterlo in carica.

Nokia Game Controller 5000 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è già noto il prezzo: il dispositivo infatti sarà disponibile al costo di 52.90€. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte del produttore finlandese per scoprire quando potremo mettere le mani sul nuovo controller.

Sapevate che Nokia ha anche realizzato uno smartphone ecologico e sostenibile? Scopritelo subito nella nostra recensione!

