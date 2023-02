Riduci l’affaticamento degli occhi al PC con questa lampada Yeelight: in sconto con coupon

Riduce l'affaticamento degli occhi e tutti quei fastidi legati ad una lunga esposizione alla luce blu, rendendo lo spazio di lavoro molto più confortevole e piacevole. Parliamo della nuova lampada LED Yeelight per computer, che rispetto al modello RGB dello scorso anno si allontana dall'ambito gaming per offrire un ambiente di lavoro ideale a studenti e professionisti.

La lampada LED Yeelight per monitor è una gioia per i vostri occhi, ora in offerta

La nuova lampada LED Yeelight è pensata per offrire il massimo comfort mentre si lavora o si studia al computer, dirigendo la luce verso il basso anziché proprio davanti agli occhi. La barra luminosa può essere facilmente installata sul profilo superiore del monitor ed offre tre diverse modalità di temperatura del colore, creando atmosfere diverse a seconda dello scenario d'utilizzo, che oltre a quello d'ufficio potrebbe anche consistere in quello di intrattenimento – ad esempio quando si vuole guardare un film.

La lampada dispone di un pannello di controllo a sfioramento retroilluminato che semplificano l'interazione con la barra. I tasti rispondono in modo veloce ed efficace al tocco, per creare l'atmosfera giusta nell'esatto momento in cui se ne ha bisogno. La lampada offre un'autonomia di 150 minuti se non viene alimentata e può essere ricaricata comodamente mediante USB di tipo C o quando collegata al computer.

La lampada LED Yeelight può essere acquistata su Banggood in offerta ad un prezzo decisamente interessante! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora alla ricerca di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il