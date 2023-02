Huawei Nova 11 sarà più premium: cosa ci aspetta dalla prossima serie?

Una delle serie più interessanti attualmente sulla piazza è sicuramente la gamma Nova: gli smartphone di fascia medio alta Huawei rappresentano il giusto compromesso per chi cerca modelli premium, ma senza una spesa eccessiva. Ora arrivano le prime indiscrezioni sulla famiglia Huawei Nova 11 e fanno ben sperare: dovrebbe essere composta ancora una volta da tre modelli ed avere uno stile ancora più “da top di gamma”!

Huawei Nova 11, 11 Pro e 11 SE: spuntano i primi leak su specifiche e uscita

I precedenti Nova 10 e 10 Pro (lanciati ad IFA 2022) stupiscono per la loro eleganza ma pare proprio che la nuova generazione non sarà da meno. La prima immagine di Huawei Nova 11 mostra uno stile simile a quello della generazione 10, anche se il layout del modulo fotografico cambia leggermente. A colpire è la parte frontale; ritroviamo un display con bordi curvi, questa volta interrotto nella parte superiore da un foro a pillola (quindi in grado di contenere due sensori per la selfie camera).

Huawei Nova 11

Il fratello maggiore Huawei Nova 11 Pro dovrebbe avere un design quasi identico mentre il “piccolo” Nova 11 SE farebbe affidamento su una singola selfie camera (in un punch hole classico, al centro dello schermo).

Ma quali sarebbero le differenze tra le specifiche? Il modello superiore Pro dovrebbe alzare il tiro rispetto alla gamma precedente: in questo caso si vocifera della presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, anche se con il solo supporto al 4G. Il dispositivo avrebbe dalla sua una fotocamera principale da 50 MP ed il supporto alla ricarica da 100W.

Passando a Nova 11 standard, in questo caso dovremmo trovare lo Snapdragon 782 (sempre 4G), una fotocamera da 108 MP e ricarica da 66W. Un bel salto in avanti anche per Nova 11 SE (per quanto riguarda il chipset): rispetto al predecessore ci sarebbe lo Snapdragon 778G (4G), mentre lato fotocamera e ricarica si vocifera di un sensore da 64 MP e – ancora una volta – del supporto ai 66W.

L'uscita della serie Huawei Nova 11 è prevista per il mese di marzo in Cina.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il