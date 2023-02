Huawei Nova 11 potrebbe essere il primo smartphone Android con Isola Dinamica

Dopo il rilascio di iPhone 14 Pro, molti sviluppatori si son mossi per portare la funzione di Isola Dinamica di Apple sugli smartphone Android. Un primo produttore che potrebbe introdurre questa funzionalità sui propri smartphone e offrirla in modo nativo potrebbe essere Huawei, con i suoi prossimi Nova 11.

L'Isola Dinamica debutterà su Android con Huawei Nova 11?

Sin dai primi giorni dal rilascio di iPhone 14 Pro e Pro Max, alcuni sviluppatori di app hanno cercato – invano – di portare l'Isola Dinamica di Apple anche sugli smartphone Android. Una di queste app, ad esempio, è dynamicSpot: quello che fa è ricreare l'Isola sullo schermo dello smartphone, offrendo la possibilità di interagirci per la musica in riproduzione e le notifiche in arrivo.

Ad ogni modo, queste applicazioni sono un po' come delle pezze che vengono utilizzate per tappare momentaneamente delle grosse buche. Restituiscono all'utente un senso di appagamento per un breve periodo di tempo, il necessario per capire che, non trattandosi si una funzionalità nativa, presenterà sicuramente limiti di vario tipo (primo tra tutti, l'obbligo di passare ad una versione a pagamento per poterne beneficiare di tutte le funzionalità). Senza poi considerare gli aspetti relativi alla privacy. Applicazioni di questo tipo, che gestiscono le notifiche dello smartphone, richiederanno certamente accesso ad una serie di informazioni importanti che verranno così gestite da terzi. Quanto potrebbe valerne la pena?

Huawei, però, starebbe pensando di portare l'Isola Dinamica su uno dei suoi smartphone come funzione nativa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il colosso cinese introdurrà questa funzionalità sui prossimi smartphone della serie Nova 11.

Si dice che questi dispositivi saranno dotato di un punch hole a forma di pillola e che la funzione di Isola Dinamica verrà fornita con HarmonyOS. Ad ogni modo, la fonte precisa che Huawei starebbe lavorando ad una propria versione dell'Isola Dinamica, che si ispira a quella di Apple ma che in qualche modo sarà diversa.

Al momento, purtroppo, non si hanno informazioni aggiuntive a riguardo, e trattandosi di mere indiscrezioni consigliamo di prendere quanto detto con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Huawei Nova 11, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita di tutti i modelli della serie.

