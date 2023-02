Huawei Mate X3: l’inizio della produzione di massa è imminente

Huawei è stata tra le prime aziende a portare sul mercato gli smartphone pieghevoli in formato “tablet” e adesso starebbe lavorando al nuovo Mate X3, nonostante i rumors contrari. Il pieghevole di prossima generazione sarebbe in procinto di arricchire ancora una volta il segmento dei foldable: scopriamo tutto su questo nuovo foldable, atteso ormai dai primi mesi del 2022, su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 14/02: stando ad un nuovo report, la produzione di massa di Huawei Mate X3 inizierà a breve. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Huawei Mate X3: tutto quello che sappiamo sul prossimo pieghevole

Design e display

Le indiscrezioni finora trapelate suggeriscono che Huawei Mate X3 possa offrire un design infold simile a quello visto con Galaxy Z Fold 4: avremmo quindi a disposizione due display, uno interno pieghevole e uno esterno. Quello interno avrebbe una dimensione di circa 8″ 2K con refresh rate di 120 Hz, mentre quello esterno sarebbe da 6,5″ e potrebbe avere per la prima volta il sensore ID integrato. Oltre ai render circolati in rete, le immagini dal vivo mostrano un nuovo comparto fotografico spostato al centro, composto da quattro sensori e un flash LED centrale.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Nei mesi scorsi si è tanto vociferato delle possibili specifiche tecniche di questo nuovo smartphone foldable, ma la verità è che al momento i dettagli sono davvero pochi. In passato si è vociferato di come Mate X3 sarebbe potuto arrivare con tre diversi chipset: Kirin 9000, Snapdragon 888 e Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il nuovo pieghevole possa essere alimentato invece dallo Snapdragon 8 Gen 2 ma solo in versione 4G a causa del ban USA. Per la batteria, invece, si susseguono i rumor su una possibile capienza da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66W. Per la fotocamera, si parla di una configurazione tripla da 50+13+16 MP con sensori Sony IMX766, IMX688, IMX351 e tecnologia di apertura variabile.

Prezzo e data di uscita

Le ultime voci suggerivano che Huawei Mate X3 sarebbe dovuto essere presentato entro la fine del 2022 ma così non è stato. Come afferma il leaker Teme, il lancio sarebbe rinviato a data da destinarsi.

X3 expected spec's

Triple camera

766 + 688 + 351.

2K 120hz folding display.

Release unknown (postponed) pic.twitter.com/tywRkomxvl — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) January 11, 2023

Stando alle ultime informazioni riportate dall'Electronic Times di Taiwan, la produzione di massa del nuovo Huawei Mate X3 dovrebbe iniziare nel mese di marzo. Questo significa che il nuovo foldable potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi durante l'estate del 2023 (se non addirittura prima).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il