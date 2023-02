Magic Eraser non è più esclusiva Google, ma bisogna pagare

Fra le novità presentate al Google I/O 2022 c'era Magic Eraser, uno strumento software che ha subito attirato l'attenzione di molti per la sua capacità di migliorare le foto cancellando gli elementi di disturbo con un click. Grazie alle potenzialità di machine learning dell'NPU integrata su smartphone, quello che Google ha fatto è creare un potente tool per l'editing grafico, eliminando la necessità di intervenire manualmente per cancellare soggetti e oggetti di troppo nella propria foto. E dopo essere stata per anni un'esclusiva degli smartphone Pixel, Big G ha deciso di renderla disponibile a chiunque, seppur dietro pagamento.

Google rende Magic Eraser disponibile per chiunque, a patto di pagare

Se Google è riuscita a implementare l'opzione Magic Eraser dalla serie Pixel 6 in poi è grazie ai suoi SoC proprietari Tensor e alle loro capacità tecniche in termini di intelligenza artificiale, potendo sfruttarla anche per l'editing delle foto. Ma se finora è stata un'esclusiva della serie Pixel 6 e 7, adesso Google annuncia di averla resa disponibile a chiunque abbia l'abbonamento Google One e utilizzi l'app Google Foto. Il piano tariffario nasce principalmente come servizio di archiviazione cloud ed è disponibile anche in Italia a partire da 1,99€ al mese per 100 GB fino a 9,99€ per 2 TB; chi invece possiede Pixel 5a e precedenti avrà accesso gratuito a questa modalità. Oltre a Magic Eraser, l'abbonamento dà accesso anche a nuove opzioni multimediali, come l'effetto HDR per i video per aumentarne luminosità e contrasto e più stili nella funzione collage di Google Foto.

