Gesture Suite vi farà scoprire un modo tutto nuovo per utilizzare lo smartphone Android

Se siete stufi di utilizzare il vostro smartphone come la maggior parte dei comuni mortali e volete sentire la potenza dei gesti al vostro comando, allora dovete assolutamente provare Gesture Suite! Questa app per smartphone Android vi permetterà di personalizzare completamente l'uso del vostro dispositivo utilizzando le gesture, appunto, ovvero semplici gesti con le dita. Immaginate di poter chiamare vostra madre, un amico o il vostro partner semplicemente scarabocchiando qualcosa sullo schermo… in men di un secondo sentirete già il telefono squillare: massimo risultato con un minimo sforzo. Bando alle ciance, cerchiamo di capirne un po' di più in questo articolo.

Cos'è e come funziona Gesture Suite

Gesture Suite è un'app gratuita per smartphone e tablet Android grazie alla quale personalizzare i gesti sullo schermo del dispositivo per aprire determinate app o svolgere funzionalità specifiche. Sì, avete capito bene: niente più scorrimento infinito tra le icone delle app per trovare quella giusta, niente più clic su clic dopo clic per accedere a funzioni nascoste. Con Gesture Suite, basta un semplice gesto con le dita e boom, l'app apparirà proprio davanti ai vostri occhi!

L'app permette di creare ed utilizzare un massimo di settanta gesti, tra cui anche cinque diversi tipi di air gesture e comandi fino a dieci dita. Ad ogni gesto creato potrete assegnare una specifica app o funzione. Ad esempio, potete impostare un gesto per attivare la modalità notturna o per aprire l'app fotocamera in un batter d'occhio, ma anche per telefonare un contatto specifico, bloccare lo schermo o qualsiasi altra cosa.

Oltre ciò, Gesture Suite permette anche di programmare delle azioni a livello settimanale e di automatizzare delle attività ogni volta che si verificano determinate situazioni, ad esempio di emettere un beep ogni volta che la batteria dello smartphone è scarica, quando viene collegato un dispositivo esterno o quando si blocca lo schermo.

L'app conta già oltre 10.000 download e recensioni molto positive! Se anche voi volete provarla sul vostro smartphone Android, potete scaricarla gratuitamente facendo clic sul link che troverete nel box qui in basso: se non lo visualizzate correttamente, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il