Ora puoi risparmiare fino al 40% su Telegram Premium

Il servizio in abbonamento di Telegram permette di utilizza funzioni esclusive ed emoji e sticker personalizzati appositamente per gli utenti a pagamento. Tante novità e una serie di vantaggi che potrebbero far gola ad alcuni. Ma perché pagare di più quando è possibile risparmiare con un semplice trucco, in aggiunta al nuovo piano annuale? Ecco come fare per sfruttare il nuovo servizio di abbonamento annuale di Telegram Premium per ottenere uno sconto fino al 40% ed un ulteriore ribasso: il risparmio è assicurato!

Telegram Premium: come ricevere uno sconto fino al 40% sul servizio in abbonamento

Ottenere un sconto super sull'abbonamento a Telegram Premium è semplicissimo: da un lato si può sfruttare un'occasione data dalla stessa applicazione, dall'altro c'è un trucco rapido e legale che abbiamo già visto in precedenza.

Per quanto riguarda la notizia del momento, Telegram Premium ora offre anche la possibilità di effettuare un abbonamento non su base mensile, ma tramite un piano annuale. Il nuovo servizio ha un prezzo davvero vantaggioso, con uno sconto di circa il 40%: sia su Android che su iOS il prezzo annuale è di 33,99€.

Tuttavia è possibile spendere ancora meno: si parla di soli 23,99€ all'anno per abbonarsi. Il vantaggio è assoluto dato che è possibile accedere a tutte le funzionalità premium dell'app di messaggistica, con un ulteriore ribasso di 10€.

Ma come fare per risparmiare sull'abbonamento a Telegram Premium grazie allo sconto del 40% e al trucco di cui vi abbiamo accennato? Basta semplicemente seguire i passaggi di seguito e avere a disposizione uno smartphone Android.

Come risparmiare fino al 40% su Telegram Premium per Android Disinstallate Telegram. Se avete Telegram installato a bordo del vostro Android, rimuovete l'applicazione. Installate Telegram direttamente dal sito ufficiale. Come alcuni di voi sapranno, gli store ufficiali di Google e di Apple prevedono delle commissioni dagli sviluppatori. Quindi, scaricando Telegram dal sito ufficiale sotto forma di file APK (lo trovate qui) potrete accedere all'abbonamento mensile o annuale a prezzo ridotto.



I file APK scaricati da siti ufficiali sono sempre sicuri: il file che trovate qui arriva direttamente da Telegram e non è dannoso. Per installare un file APK concedete i permessi che vi vengono richiesti e ultimate il processo. Effettuate l'iscrizione al servizio Premium. Ora non resta che aprire l'app e le relative impostazioni. Qui trovate la voce Telegram Premium e la possibilità di effettuare l'abbonamento a 3,19€ al mese oppure a 23,99€ annui.

Ovviamente scegliendo la versione annuale il risparmio è assurdo: sarà come pagare solo 1,99€ al mese. Di certo si tratta di un grande vantaggio dato che il prezzo solito è di 4,49€ mensili. Inoltre, se siete utenti iOS, una volta che avrete effettuato l'abbonamento potrete ritornare al vostro iPhone/iPad sempre con i privilegi Premium.

