Occasione Xiaomi Buds 3: TWS con ANC a soli 44€ su Amazon!

Lanciate in Italia insieme alla famiglia Xiaomi 12, le cuffie TWS Buds 3 sono sicuramente tra i modelli più interessanti sul mercato, specialmente se proposti a prezzo ribassato in offerta lampo o con codice sconto. L'occasione del momento arriva da Amazon, con un minimo davvero imperdibile!

Xiaomi Buds 3 in offerta: come risparmiare sulle cuffie TWS con ANC

Dal design ergonomico e in linea con le cuffie top gamma attuali, le Xiaomi Buds 3 offrono un audio di ottima qualità, grazie ai driver dinamici con unità magnetica. A questo, troviamo abbinato un ANC, cancellazione attiva del rumore, che può ridurlo fino a 40 dB, per un buon isolamento per ciò che ci sta intorno. Ma se servisse, potete affidarvi alla modalità Dual Transparency, così da uscire dal “silenzio” creato.

La batteria, tra case e cuffie, permette di avere un ascolto fino a 32 ore consecutive. In più, troviamo controlli touch con pressione aptica, molto comodi da usare. Non manca, grazie al Bluetooth 5.2, la connessione a due dispositivi contemporaneamente. Infine, trovano spazio la ricarica wireless e la certificazione IP55. Se avete poi uno smartphone Xiaomi, diventa poi tutto più semplice in modo da regolare le attività delle cuffie. per chi ne vuole sapere di più, può consultare la nostra recensione.

Le cuffie TWS ANC Xiaomi Buds 3 sono disponibili in offerta lampo su Amazon (con spedizione Prime) a soli 44,9€: un prezzo decisamente ghiotto per mettere le mani sugli ultimi auricolari true wireless Global del brand cinese!

